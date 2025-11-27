circle x black
Cerca nel sito
 

La ruota dei campioni, stasera in prima serata: l'appuntamento speciale con Gerry Scotti

Un torneo che vedrà sfidarsi i migliori concorrenti de 'La ruota della fortuna'

La ruota dei campioni
La ruota dei campioni
27 novembre 2025 | 10.19
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Stasera, giovedì 27 novembre, alle ore 20.40, Gerry Scotti torna con un nuovo appuntamento de 'La Ruota dei Campioni', il torneo in cui si sfidano i concorrenti che hanno vinto i montepremi più alti nel corso di questa stagione de 'La Ruota della Fortuna'.

La serata, tutta dedicata a 'La Ruota dei Campioni', sarà articolata in tre incontri tematici – da cinque round ciascuno - in cui si sfideranno tre giocatori alla volta: i tre concorrenti che avranno guadagnato di più, si scontreranno in un’ultima manche.

Chi avrà ottenuto il montepremi totale maggiore, verrà proclamato Campione dei Campioni e giocherà a 'La Ruota delle Meraviglie', che sarà ancora più ricca, con la possibilità di vincere fino a 300.000 euro. Ospiti della puntata: Max Giusti e Al Bano. Al tabellone, imprescindibile la presenza di Samira Lui

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
la ruota dei campioni gerry scotti canale 5 la ruota della fortuna
Vedi anche
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro
News to go
Reato di femminicidio, la Camera vota all'unanimità: è legge
News to go
APE Sociale 2025: domande entro il 30 novembre
news to go
Elezioni, 12 le Regioni in mano al centrodestra: i risultati
Il ministro Tajani in missione a Riad, videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero generale il 28 novembre, chi si ferma venerdì
News to go
Elezioni Regionali, urne aperte fino alle 15 in Campania, Puglia e Veneto
Ornella Vanoni, l'omaggio di Fazio a Che tempo che fa - Video
Vanoni, sfilata di artisti e oltre 5mila persone a camera ardente - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza