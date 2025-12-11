circle x black
Cerca nel sito
 

La volta buona, Miriana Trevisan: "Mio padre mi ha salvato la vita prima di morire"

La showgirl italiana ospite nel salotto di Caterina Balivo

Miriana Trevisan - fotogramma/ipa
Miriana Trevisan - fotogramma/ipa
11 dicembre 2025 | 15.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Mio papà mi ha salvata la vita". Miriana Trevisan, ospite oggi a La volta buona, ha raccontato il drammatico momento della sua vita quando è stata operata d'urgenza nello stesso momento in cui il padre è venuto a mancare.

"Lui ha capito che io stavo male mentre stava per morire. Io avevo provato a nascondergli questo mio malessere, andavo in ospedale e lui mi faceva notare che non ero più la stessa", ha raccontato la showgirl che ha faticato a completare il discorso tradita dall'emozione. "Mentre papà stava molto male - ha aggiunto - ha organizzato una visita medica che mi ha salvato letteralmente la vita".

Trevisan ha ricordato l'ultimo saluto: "Lui è morto tra le mie braccia, poi però sono stata operata d'urgenza durante il suo funerale". "Perdevo sangue da tanto tempo, sapevo che avevo un problema, ma non sentivo dolore, ma lui mi ha fatto visitare", ha concluso.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
miriana trevisan la volta buona
Vedi anche
News to go
Pesca, "taglio due terzi giornate affonda flotta Italia": allarme Coldiretti
News to go
Gaza, Amnesty: "Da Hamas crimini contro l'umanità dal 7 ottobre"
Manovra, flash mob Avs alla Camera: "Stipendio bloccato, Natale dimezzato" - Video
News to go
Crimini contro l'umanità, Amnesty accusa per la prima volta Hamas
news to go
Amazon, maxi investimento in India: 35 miliardi entro 2030 - Video
News to go
Sciopero generale della Cgil venerdì 12 dicembre
News to go
Imu, dove si paga di più: la classifica
News to go
Certificato di malattia a distanza, varrà anche televisita
Tajani a Nuova Delhi, focus su rapporti economici e politici: videonews dal nostro inviato
News to go
Bonus psicologo, pubblicate le graduatorie definitive
News to go
Natale 2025, quali sono i regali più acquistati
News to go
Migranti, cambia la gestione europea: superate le vecchie regole di Dublino


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza