Nel paese del Belcanto il metal resta ancora un genere di nicchia. Un discorso che non vale per i Lacuna Coil, la band metal italiana più famosa al mondo, che torna il 14 febbraio con il nuovo album, ‘Sleepless Empire’, decimo lavoro in studio. Qui, tra atmosfere cinematografiche e oscure la band riflette sulla società in cui viviamo oggi, una generazione intrappolata in un mondo digitale dove i social distruggono l’identità.