'L'amore è tutto', esce il nuovo album degli Eugenio in Via Di Gioia

Esce venerdì 21 marzo 'L’amore è tutto', il nuovo album di inediti degli Eugenio in Via Di Gioia (Woodworm/Carosello Records). È il primo disco che sancisce, dopo l’annuncio di dicembre del Club Tour, l’inizio della nuova avventura degli Eugenio in Via Di Gioia con Carosello Records che si unisce a Woodworm nel team discografico. È un album fatto di esperienze quotidiane stratificate, registrate e lasciate fluire, fatto di pranzi in studio, di passeggiate, gelati e chiacchierate. Fatto di persone che entrano e persone che escono. Fuori dal controllo e dentro la realtà, questo progetto discografico è stato una bottiglia con dentro un messaggio nel mare, poi un bicchiere mezzo pieno, poi un bicchiere mezzo vuoto, uno specchio appannato, piano piano sono comparse delle scritte fatte con le dita, uno scarabocchio che si evolve in disegno.

Un progetto che racconta quello che si ascolta e che è servito agli Eugenio in Via Di Gioia per esprimere, amore, gioia, piacere ma anche disagio, insofferenza. Per mettere tutto nero su bianco, olio su tela, note nell'aria, byte su silicio, e farlo fluire. "Il nostro quinto disco è un’illuminazione. Tanto semplice, quanto decisiva. L’amore è tutto, non serve aggiungere altro. A tre anni di distanza dal nostro ultimo album queste dieci canzoni oggi ci rappresentano più di qualunque altro brano mai suonato prima. Sono le nostre storie, del noi bambino e adulto, del nostro sentirci parte di un universo che è l’infinito intorno a noi, ma che si riflette dentro fino a sprofondare nel buio più profondo, è l’esplorazione del corpo, la libertà dello spirito, l’estasi", raccontano gli artisti.

'L’amore è tutto' contiene 10 tracce che raccontano un viaggio emozionale che mostra come l’amore sia il filo conduttore che lega ogni esperienza umana ed esce, oltre che in digitale, in cd, vinile standard (nero) e vinile edizione limitata (trasparente), comprensivi entrambi di un inserto speciale creato dalla band. In occasione del lancio, il gruppo ha dato un assaggio del nuovo disco alla fermata della metropolitana Gioia di Milano, brandizzata per l'evento, ai loro fan e ai passanti.