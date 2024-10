Lutto nella redazione de 'Le Iene': la conduttrice Veronica Gentili ha scoperto proprio durante le prove del programma di Italia 1 che suo padre è morto. A raccontarlo è stato Max Angioni, spiegando l'assenza - per la seconda puntata consecutiva - di Gentili.

"Anche stasera - ha detto al pubblico - ci vedete qui da soli perché purtroppo Veronica Gentili non può essere con noi. La settimana scorsa Veronica era dovuta tornare d'urgenza a Roma, ecco, ora ve lo possiamo dire, era tornata dal suo papà che aveva avuto un serio problema di salute che è durato per tutta la settimana. Sembrava ci fosse una speranza, invece poche ore fa, mentre eravamo in prova, Veronica è stata ancora chiamata perché suo papà Giuseppe purtroppo è venuto a mancare".

Tutti noi de Le Iene ci stringiamo attorno alla nostra Veronica Gentili in questo momento così difficile pic.twitter.com/51v93GhESI — Le Iene (@redazioneiene) October 6, 2024

Poi il messaggio diretto proprio a Gentili: "Tutta la famiglia de 'Le Iene' ti abbraccia forte, Vero, e ti aspettiamo qui a casa tua, il più presto possibile, quando potrai e quando vorrai. Ti vogliamo bene".