Licia Coló torna su Rai2 nel cast fisso di "BellaMà di Sera"

La versione serale di "Bellamà" in onda da domenica 14 Settembre alle 21.05 per cinque settimane

Si arricchisce il cast dello spin-off serale del programma quotidiano di Pierluigi Diaco, 'BellaMà' (in onda dall’8 settembre dal lunedì al venerdì alle 15.30). Nella versione serale, 'Bellamà di Sera', che partirà dal 14 settembre alle 21.05 per cinque puntate - a quanto apprende l'Adnkronos da fonti Rai - ci sarà anche Licia Colò, volto storico di programmi dedicati alla natura e all’ambiente, che racconterà ogni settimana una città italiana che ha dato i natali ad un grande cantautore. La Coló va ad aggiungersi quindi a Gino Castaldo e Marco Morandi che cureranno la rubrica “Tutti cantano le emozioni”, a Valeria Marini con “Scotta il telefono” e all’inedito trio che siederà al tavolo per commentare i fatti della settimana, ovvero l’ex conduttore di 'Vita in diretta' Michele Cucuzza, l’ex volto del Tg1 delle 20 Attilio Romita e la conduttrice e attrice Flora Canto. Licia Colò manca da Rai2 da 2018, anno in cui realizzò il programma 'Niagara - Quando la natura fa spettacolo', mentre dal 2019 ha condotto su La7 'Eden - Un pianeta da salvare'.