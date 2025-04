Ospite oggi a 'La volta buona', Luca Barbareschi ha chiesto scusa alla figlia Angelica per un errore commesso in passato. L'attore e regista ha ricordato infatti di quando lasciò la sua famiglia - con l'ex moglie incinta - perché si era innamorato di Lucrezia Lante della Rovere.

Il racconto

All'epoca il regista era sposato con Patrizia Fachini, con cui aveva già due figlie, Beatrice e Eleonora. Quando il regista incontrò e si innamorò perdutamente di Lucrezia Lante della Rovere, Fachini era incinta di tre mesi della loro terzogenita Angelica. A 'La volta buona', Luca Barbareschi ha detto di aver fatto la scelta giusta, cioè quella di separarsi dalla prima moglie Patrizia, ma ancora oggi è dispiaciuto per la figlia Angelica: "Lei è quella che ha più sofferto tra tutti", ha detto a malincuore.

Luca Barbareschi si è detto pentito di aver lasciato la moglie incinta: "Oggi non lascerei mai più una donna incinta, starei a casa ad aspettare che le mie figlie crescano". E ha aggiunto: "Credo che molti sottovalutano la responsabilità di fare un figlio oggi".

L'amore per Elena Monorchio

Luca Barbareschi ha raccontato a Caterina Balivo di aver partecipato a Ballando con le stelle per riconquistare Elena Monorchio, la donna con cui è sposato dal 2015. La coppia, tuttavia, sta attraversando un periodo di crisi: "Mia moglie è incredibile, intelligente e bellissima. Io non posso non amarla, l'ho fatta soffrire in alcuni momenti ma io ho amato lei e starò solo con lei, fine".