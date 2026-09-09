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È morta Lucia Sisic, è stata Miss Austria nel 2024: aveva 22 anni

A rendere pubblica la notizia è stata Mission Austria, l’organizzazione che gestisce i concorsi di Miss e Mister Austria

Lucia Sisic - Instagram
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09 settembre 2026 | 17.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

È morta a soli 22 anni Lucia Sisic, Miss Austria 2024. La causa esatta della morte, al momento, non è stata resa pubblica ma la giovane ha lottato per anni contro una patologia cardiaca congenita. A rendere pubblica la notizia è stata Mission Austria, l’organizzazione che gestisce i concorsi di Miss e Mister Austria, con un messaggio pubblicato sui social. "È con grande shock e profondo dolore che abbiamo appreso della scomparsa della nostra Miss Austria 2024, Lucia Sisic", si legge.

Sisic oltre ad essere stata incoronata ‘Miss Austria 2024’, conservava ancora il titolo di bellezza perché non è mai stata organizzata una nuova edizione del concorso. La giovane aveva raccontato pubblicamente della sua malattia cardiaca. Già poco dopo la sua nascita era stata sottoposta a un intervento chirurgico e questo ha influenzato di molto la sua infanzia: "È stata semplicemente diversa, ma mi ha anche resa forte", aveva raccontato Sisic ad un quotidiano austriaco.

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Lucia Sisic miss austria 2024
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