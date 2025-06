Luisa Corna: "Il rapporto con i figli di mio marito? Ho rispettato i loro tempi"

L'artista si racconta in un'intervista a Lorella Boccia per 'UnoMattina Weekly'

Luisa Corna si apre in un'intervista a Lorella Boccia per 'UnoMattina Weekly', parlando della sua vita privata e della sua carriera. L'artista, felicemente sposata da due anni con l'ufficiale dei carabinieri Stefano Giovino, dopo nove anni di fidanzamento, racconta il suo approccio con i figli del marito: "Sono entrata in punta di piedi, lasciando che l'iniziativa di avvicinarsi partisse da loro. Inizialmente ero l'amica di papà, poi piano piano il rapporto è cresciuto, rispettando i loro tempi. È stato bellissimo conoscerli, imparare a conoscerli e vederli crescere".

Sull'incontro con il marito, Corna confessa: "Ci siamo incontrati nel momento giusto. Ero single da tanti anni e stavo bene, ma lui mi ha fatto cambiare idea. Ero probabilmente predisposta a una nuova relazione. Stefano ha tante qualità che apprezzo: l'integrità, il saper ascoltare, la profondità. È una persona completa, e sono molto innamorata".

L'artista ripercorre poi gli inizi della sua carriera: "La passione per la musica è nata in oratorio con Padre Lino. Lui suonava il pianoforte e io ero sempre lì vicino a cantare. A sette anni mi fecero esibire al teatro dell'oratorio con 'Romagna Mia'. Mi chiesero anche il bis! Cantare è sempre stato istintivo. Ero intonata e avevo questa grande passione". E sulla timidezza, aggiunge: "La timidezza c'è sempre, ma si impara a gestirla. Salendo sul palco, spariva tutto, e riuscivo a esprimere le mie emozioni attraverso la musica". Infine, un ricordo della conduzione del David di Donatello 2005 con Mike Bongiorno e della presenza di Tom Cruise: "Ho un piacevolissimo ricordo di quel ‘David di Donatello’ con Mike Bongiorno con il quale ho diviso tanti momenti".