Luisa Corna si è raccontata oggi, sabato 21 giugno, a Unomattina Weekly. Dalla carriera nel mondo della musica alla vita privata, la storica showgirl ha parlato del suo matrimonio con Stefano Giovino: "Ci siamo incontrati nel momento giusto, un incastro perfetto", ha detto Corna.

L'incontro

"Io ero single da tantissimi anni, stavo bene da sola, ma quando è arrivato lui ho cambiato idea", ha detto Luisa Corna ricordando il giorno in cui ha incontrato Stefano, di cui si è detta molto innamorata: "Lui ha tante cose che mi piacciono, come il suo modo di essere. Una persona profonda e completa". "È l’altra metà, ci completiamo", ha aggiunto.

"È geloso?", ha chiesto Lorella Boccia mostrando una foto che la ritrae con Tom Cruise ai David di Donatello: "Fortunatamente no, non è geloso. Questa foto con Tom Cruise è rimasta lì ferma... non è successo assolutamente niente", ha risposto, senza giri di parole.

Stefano è già papà di due figli, Luisa ha parlato del legame che è riuscita a costruire con loro: “Mi hanno riempito la vita. Sono entrata in punta di piedi, ho lasciato che fossero loro ad arrivare a me. All’inizio ero solo ‘l’amica di papà’, poi piano piano abbiamo costruito un rapporto vero. Ho rispettato i tempi e gli spazi. È stato molto bello vederli crescere”.