Mace è stato inondato di odio per un video diventato virale sui social. Il produttore discografico si è reso protagonista di un episodio spiacevole che ha spinto i leoni da tastiera a massacrarlo di critiche. Il video è stato diffuso sulla piattaforma TikTok da un fan che ha incontrato personalmente Mace chiedendogli di fare un selfie insieme.

Il video virale sui social

"Incontri Mace e gli chiedi una foto ma fai un video", questo si legge a corredo della clip che ha collezionato quasi 2 milioni di visualizzazioni. Il fan avrebbe chiesto a Mace, pseudonimo di Simone Benussi, una foto insieme ma, al contrario di quanto chiesto, avrebbe avviato un video facendo andare su tutte le furie il disc jockey italiano. La reazione di Mace, tuttavia, è sembrata molto esagerata agli occhi degli utenti: "Non ho capito perché si è infastidito", ha scritto qualcuno. "Ditemi che era una scena già preparata", si legge tra i commenti.

Il produttore, nelle ultime ore, è intervenuto sul suo profilo social per mettere in chiaro la vicenda, chiedendo agli hater di smetterla con le minacce. "Dopo minacce fisiche e cattiverie estreme che sto leggendo nei commenti forse è il caso di chiarirci tutti quanto su questa storia", ha esordito il 42enne sulle Instagram stories. Mace spiega, secondo la sua versione dei fatti, com'è andata realmente con il fan: "È mattina presto e non sono ancora andato a dormire, il ragazzo mi vede e mi chiede una foto. Me lo chiede con gentilezza quindi non riesco proprio a dire di no", spiega il produttore discografico, sottolineando che stava tornando a casa dopo aver passato la notte fuori per lavoro.

"Lo abbraccio per fare la foto, ma lui fa partire il video. Sono stato disponibile con lui e secondo me se ne è approfittato", continua Simone Benussi. "Quindi sbotto, non danneggio il suo cellulare, non gli dico cattiverie, ma gli do solo del maleducato", ha spiegato Mace sul suo profilo Instagram da 195mila follower.

"La stanchezza è nemica della pazienza", commenta giustificando la sua reazione esagerata. "Ha postato il video con leggerezza, senza pensare alle conseguenze ma ormai il danno è fatto", ha continuato il produttore discografico pubblicando lo screen dei messaggi che si è scambiato con il fan in questione, in cui sembra che si siano chiariti per il malinteso avvenuto.

Poi, Mace spiega: "Sono grato ogni momento per l'amore che mi dedicano i fan, non mi piacciono le foto ma capisco che sono parte del gioco", conclude mostrandosi dispiaciuto per essere stato criticato così duramente: "Sono sempre stato disponibile con i fan e le persone gentili".