'Mai più Hiroshima', il Balletto di Roma sulla piazza del Pantheon

Si rinnova da quasi 30 anni l'appuntamento con i giovani allievi della Scuola del Balletto di Roma, diretta da Paola Jorio, in occasione dell'anniversario del bombardamento su Hiroshima. Anche oggi, a 80 anni dall'olocausto nucleare del 6 agosto 1945, sono andate in scena, brevi sequenze danzate, su pagine scelte di Bach, su un palcoscenico en plein air allestito per l'occasione nella piazza del Pantheon, a Roma. I danzatori si sono esibiti dinanzi ad un manifesto che ammoniva 'Mai più Hiroshima. 1945-2025'.