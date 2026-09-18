Maluma e Shakira pubblicano 'Agua', è la loro quinta collaborazione

È disponibile da oggi su tutte le piattaforme digitali - e in rotazione radiofonica da venerdì 25 settembre - 'Agua': il nuovo singolo delle icone della musica latina Maluma e Shakira. Il brano è descritto come un merengue sensuale che fonde l’energia tropicale con una produzione contemporanea. L’intesa vocale tra i due artisti è ancora una volta il cuore della storia, questa volta costruita attorno a una metafora semplice ed efficace: non importa quanta acqua serva, quando sono insieme, tutto finisce per andare a fuoco.

'Agua' rappresenta la quinta collaborazione tra Maluma e Shakira. Il sodalizio artistico è iniziato con 'Chantaje'. Ed è poi proseguito con 'Trap' e 'Clandestino' e il remix de 'La Bicicleta' insieme a Carlos Vives. L’uscita di 'Agua' è accompagnata da un video musicale diretto da Hannah Lux Davis, una delle registe più affermate nel panorama pop internazionale, che costruisce un mondo in cui l’acqua è il filo conduttore: riflessi, superfici liquide, luccichii, movimento e danza alimentano una tensione costante tra i due artisti, in una narrazione pensata per diventare uno dei momenti visivi più intensi dell’album.