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Mara Venier, la rivelazione: "Cacciata da Domenica In perché troppo vecchia"

La conduttrice di 'Domenica In' è stata ospite nel podcast di Gianluca Gazzoli 'passa dal BSMT'

Mara Venier - Domenica In
Mara Venier - Domenica In
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13 novembre 2026 | 12.29
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

"Mi dissero che ero troppo vecchia". Mara Venier torna a parlare di una dei periodi più complessi della sua vita professionale e lo fa con Gianluca Gazzoli ospite del podcast 'Passa dal BSMT'. La conduttrice racconta quando nel 2014 le venne comunicato che non avrebbe più condotto Domenica In. Una decisione che, a distanza di anni, ricorda ancora con rammarico.

La conduttrice spiega che, prima di ricevere una risposta definitiva, ci furono diversi incontri che furono rimandati: "Mi dispiaceva perché mi dicevano 'Ci vediamo' e poi invece sparivano. Io preferisco sapere le cose come stanno, piuttosto che essere presa in giro", racconta. A comunicarle la decisione definitiva per lei in Rai fu il suo agente dell'epoca che le disse proprio che "non c'era niente da fare perché ero troppo vecchia". Poi, grazie a Maria De Filippi per Venier si aprì una nuova strada. La conduttrice di Mediaset la chiamò a 'Tu si que vales' dove Venier rimase per tre anni: "Mi sono divertita come una matta perché non avevo responsabilità. Maria mi ha aiutata molto, è stata la persona che più mi ha teso la mano in quel momento così difficile".

 

A riportarla in Rai fu invece Angelo Teodoli, direttore di Rai1 che le propose di tornare alla guida di 'Domenica In': "Cosa aspetti a tornare a casa?", le ha detto. Prima di accettare, Mara decise di confrontarsi proprio con Maria De Filippi, che le disse subito accettare. La scelta fu anche dettata dalla voglia di togliersi un sassolino dalla scarpa: "Io ho detto di sì perché ci ero rimasta male che non andavo bene perché ero troppo vecchia. Ero sicura che avrei fatto una buona Domenica In".

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