Da oggi, 9 novembre, e ogni sabato alle 14.00 su Rai 1, Mara Venier conduce “Le stagioni dell’amore”, un innovativo dating show per over 60 in cui i protagonisti cercano l’amore con un meccanismo rivoluzionario e romantico.

Il nuovo format di Mara Venier

"Le stagioni dell'amore" è un format italiano originale Blu Yazmine, appena lanciato sul mercato internazionale, realizzato dalla Direzione Intrattenimento Day Time in collaborazione con Blu Yazmine. Ambientato in un romantico treno, il programma segue in ogni puntata la ricerca di un nuovo amore da parte del protagonista, una donna o un uomo, che avrà la possibilità di conoscere tre pretendenti in un modo sorprendente e mai sperimentato prima.

Protagonista e pretendenti saranno rappresentati dai rispettivi “avatar”, giovani ragazze e ragazzi che li rappresenteranno nell’aspetto e nell’abbigliamento immortalati in una fotografia che li ritrae nel pieno della loro giovinezza, e l’incontro tra l’over 60 e il suo avatar ventenne sarà un momento emozionante.

Gli avatar diranno ed eseguiranno tutto ciò che gli verrà indicato dagli over attraverso un auricolare, un espediente che permetterà agli over 60 di dialogare e raccontarsi senza rivelare da subito il proprio aspetto.

Al termine dei tre incontri, arriverà il tempo della scelta che sarà carico di trepidazione e suspence. Gli avatar dei tre pretendenti prenderanno posto nella carrozza degli appuntamenti e il protagonista farà il suo ingresso andando a sedersi di fronte all’avatar dell’over 60 prescelto. È in questo momento che la coppia potrà finalmente fare la propria conoscenza in carne e ossa per poi confermare o meno l’interesse reciproco.

“Le stagioni dell’amore” è un’opportunità unica per i single over 60 di riscoprire la magia dell'amore a ogni età. Perché l'amore non ha età e l'età giusta dell'amore non esiste.