Marco Masini ospite di Adnkronos: "Non andrò a Sanremo. Il mancato red carpet a Venezia? Giocava la Fiorentina…"

Il 18 settembre compie 62 anni, e li festeggia tra musica, la sua Fiorentina e i live con cui riparte da novembre a spron battuto, pronto a conquistare i Palazzetti di tutta Italia. Marco Masini ospite della prima puntata della stagione del vodcast di Adnkronos, si racconta a tutto tondo. "Il futuro? Se lo temi, sei già vecchio", dice. "Sanremo? Non presenterò brani, e con Fedez per ora non ci sono progetti all'orizzonte". E sul mancato red carpet alla Mostra di Venezia che ha fatto impazzire i social, risponde ironico: "Giocava la Fiorentina....".