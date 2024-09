Marco Mengoni ha perso la mamma Nadia Ferrari. Tra i primi a darne notizia oggi, domenica 22 settembre, sono i fan della pagina Facebook 'Ronciglione per Marco', il paese del viterbese da dove viene il cantautore. "Una notizia che ci lascia increduli, sgomenti. ci siamo salutati il 3 agosto durante il contest Guerriero del tuo Marco...il tuo sorriso raggiante resterà impresso nel mio cuore così come la tua dolcezza. Ronciglione per Marco è vicino al nostro Marco Mengoni ed alla famiglia Mengoni per la perdita di Nadia...mancherai tantissimo". La donna era malata da tempo. A lei il Mengoni aveva dedicato il brano 'Luce'.

Quando nel 2023 Mengoni vinse Sanremo rivolse il suo pensiero proprio alla madre che lo aveva sempre supportato. "Dedico questo Festival alla donna che mi ha messo al mondo" disse dal palco dell'Ariston.