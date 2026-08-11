"Ho pubblicato un video, si sono viste le mie rughe. E tantissime donne mi hanno attaccata con una ferocia allucinante deridendomi". E' lo sfogo di Margot Sikabonyi, l'attrice che ha interpretato Maria in Un medico in famiglia, in un video su Instagram. Sikabonyi, 43 anni, replica in maniera articolata agli attacchi subiti per l'aspetto del suo viso. "Mi sono guardata allo specchio, in effetti dovrei ricorrere al botox o farmi un lifting... Magari mi tiro un po', così piaccio di più e la gente mi accetta. Poi ho detto 'eh? No'. Perché queste rughe parlano del fatto che ho 3 figli, che ho divorziato, che ho perso mio padre quando ero molto piccola, che ho lavorato tanto nella mia vita. Ho fatto tantissima ricerca, tante sveglie alle 4 del mattino per praticare yoga, per stare seduta ore e ore in ascolto con me stessa. Per non scappare dai miei mostri ma per riuscire a sapere chi sono i miei mostri. Le rughe parlano delle nottate in bianco con mio figlio che ha 10 mesi", dice l'attrice.

"Ora a 43 anni ho ricominciato a non dormire la notte, dopo che avevo finito questo periodo con gli altri 2 figli. Ora mi sono ritrovata di nuovo con queste sveglie infernali, costanti per questa piccola creatura. Poveretto, gli stanno spuntando i denti, pensate che dolore... Queste mie rughe parlano di tutto questo. Quindi, care mie donne, a me non me ne frega niente se sono accettabile o meno ai vostri occhi. In una società in cui non siamo più abituati a guardare la verità in faccia alle donne, sono veramente fiera e orgogliosa di ognuno di questi segni di stanchezza. Tutta questa stanchezza è vita, è verità e io amo ogni singolo istante di tutto questo", conclude.