Maria De Filippi ha fatto il punto su temi personali e professionali nel corso di un'intervista a RTL 102.5, rivelando dettagli della sua vita privata e riflettendo sul suo ruolo nel mondo dello spettacolo. Tra i temi trattati, De Filippi ha parlato del suo legame con Kekko Silvestre, cantante dei Modà, e della sua esperienza con la gestione dei dolori personali attraverso il lavoro.

Il rapporto speciale con Kekko Silvestre

Durante l’intervista, Maria ha espresso profondo affetto e stima per Kekko, definendolo "un talento che merita il suo successo". Ha rivelato che la loro conoscenza è iniziata grazie a una canzone dei Modà, che lei stessa ascoltava spesso, tanto da incuriosirsi e voler conoscere di persona il gruppo e il loro produttore, Lorenzo Suraci. Con Suraci, De Filippi ha ammesso di aver condiviso più di una telefonata per cercare di mediare nei periodi di tensione tra Kekko e il suo produttore, mostrando così il suo lato di "amica dietro le quinte". Kekko ha confermato la vicinanza della conduttrice, raccontando quanto fosse incredulo quando lei gli chiese di scrivere "Urlo e non mi senti" per Alessandra Amoroso. "Le voglio tanto bene", ha dichiarato.

Il lavoro come antidoto al dolore

Maria De Filippi ha toccato un tema delicato e personale, parlando del lavoro come fonte di conforto e distrazione nei momenti difficili. "Il lavoro riempie la giornata, ti obbliga a mettere da parte il dolore per continuare a vivere e per rispettare chi ti segue", ha spiegato. Kekko, concorde, ha aggiunto che nei momenti difficili evita di esporsi pubblicamente per non trasmettere negatività, ma Maria ha sottolineato l'importanza di condividere anche la vulnerabilità per umanizzare la figura pubblica e permettere al pubblico di sentirsi più vicino agli artisti.

L'educazione ai social e la difesa della reputazione

Un altro tema affrontato con particolare intensità è stato quello dei social media e del rispetto che, secondo la conduttrice, è venuto a mancare. De Filippi ha raccontato di leggere spesso i commenti online, affermando di essere sufficientemente “strutturata” per affrontare le critiche senza scalfirsi troppo. Tuttavia, ha espresso preoccupazione per le giovani generazioni, più vulnerabili alla pressione dei social, e ha invitato a riflettere sull’educazione dei giovani nel saper gestire questo tipo di commenti.

Il momento più personale dell’intervista è stato quando De Filippi ha raccontato un episodio recente che l’ha vista oggetto di false accuse online: qualcuno ha insinuato che lei avesse sottratto la cospicua eredità di Maurizio Costanzo, il celebre giornalista e marito, alla famiglia. Maria ha chiarito di aver "rinunciato all'eredità a favore di mio figlio e dei figli di Maurizio", affermando di non aver tollerato un attacco così ingiusto, al punto da intraprendere azioni legali contro l'autore di queste diffamazioni. "Ho pensato di mostrare in tv tutte le falsità che venivano dette su di me", ha confessato, spiegando però di aver rinunciato per non dare visibilità a simili offese.

A conclusione dell’intervista, De Filippi e Kekko si sono promessi di rivedersi presto, sia in ufficio sia, possibilmente, davanti alle telecamere.