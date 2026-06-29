Maria Esposito: "Ho vissuto sulla mia pelle la paura di dire al mondo che amavo Silvia Uras"

"Ho avuto paura di dire al mondo che amavo Silvia: per la società in cui viviamo, per gli sguardi, i giudizi, le parole". Così, in una storia su Instagram, l’attrice Maria Esposito - nota al grande pubblico per il ruolo di Rosa Ricci nella serie Rai 'Mare Fuori' - parla della sua relazione con Silvia Ursas e del tema del pregiudizio nel giorno del Napoli Pride.

"Se ci guardi, vedi due persone felici, spensierate, che ogni giorno cercano di costruire qualcosa di bello insieme. E oggi - scrive l'attrice senza paura - finalmente posso dire con orgoglio: Silvia è la mia fidanzata. La nostra storia non è diversa da quella di Luca e Giulia o di Fabiana e Marco o di Martina e Vincenzo: ci amiamo, litighiamo, ridiamo, ci sosteniamo, esattamente come qualsiasi altra coppia".

Oggi "la cosa che mi fa ridere è che, quando racconto la mia storia, tante persone mi dicono 'ma di cosa avevi paura? Nel 2026 è una cosa normale". L'attrice ricorda poi la storia di Mirko Moriconi, ucciso dal padre perché non avrebbe accettato l'omosessualità del figlio, per dire che l'omofobia è ancora radicata nella società. "C'è chi sostiene che l'omofobia non esista più", ma "finché non vivi una paura sulla tua pelle è facile pensare che non esista, ma io quella paura l'ho vissuta davvero". Per questo "continuerò sempre a raccontare la mia storia perché nessuno dovrebbe crescere con il timore di amare la persona che ama". L'amore, conclude, "non si divide in normale e anormale: l'amore è amore e quando è libero merita solo di essere vissuto, mai nascosto".