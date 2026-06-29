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Maria Esposito: "Ho vissuto sulla mia pelle la paura di dire al mondo che amavo Silvia Uras"

L’attrice, nota al grande pubblico per il ruolo di Rosa Ricci nella serie Rai 'Mare Fuori', parla della sua relazione e del tema del pregiudizio nel giorno del Napoli Pride

Maria Esposito e Silvia Uras - profilo Instagram di Maria Esposito
Maria Esposito e Silvia Uras - profilo Instagram di Maria Esposito
29 giugno 2026 | 17.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Ho avuto paura di dire al mondo che amavo Silvia: per la società in cui viviamo, per gli sguardi, i giudizi, le parole". Così, in una storia su Instagram, l’attrice Maria Esposito - nota al grande pubblico per il ruolo di Rosa Ricci nella serie Rai 'Mare Fuori' - parla della sua relazione con Silvia Ursas e del tema del pregiudizio nel giorno del Napoli Pride.

"Se ci guardi, vedi due persone felici, spensierate, che ogni giorno cercano di costruire qualcosa di bello insieme. E oggi - scrive l'attrice senza paura - finalmente posso dire con orgoglio: Silvia è la mia fidanzata. La nostra storia non è diversa da quella di Luca e Giulia o di Fabiana e Marco o di Martina e Vincenzo: ci amiamo, litighiamo, ridiamo, ci sosteniamo, esattamente come qualsiasi altra coppia".

Oggi "la cosa che mi fa ridere è che, quando racconto la mia storia, tante persone mi dicono 'ma di cosa avevi paura? Nel 2026 è una cosa normale". L'attrice ricorda poi la storia di Mirko Moriconi, ucciso dal padre perché non avrebbe accettato l'omosessualità del figlio, per dire che l'omofobia è ancora radicata nella società. "C'è chi sostiene che l'omofobia non esista più", ma "finché non vivi una paura sulla tua pelle è facile pensare che non esista, ma io quella paura l'ho vissuta davvero". Per questo "continuerò sempre a raccontare la mia storia perché nessuno dovrebbe crescere con il timore di amare la persona che ama". L'amore, conclude, "non si divide in normale e anormale: l'amore è amore e quando è libero merita solo di essere vissuto, mai nascosto".

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