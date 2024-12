Guillermo Mariotto e Ballando con le stelle, nuova puntata. Accanto al giurato, protagonista di una 'fuga' nell'ultima puntata, si schiera la maison Gattinoni pronta a sporgere denuncia per "una assurda storia" che viene associata ora al direttore creativo.

"Il nostro avvocato Angelo Maietta è pronto a sporgere denuncia per la tutela del buon nome di Guillermo Mariotto e della nostra storica maison", dice all'Adnkronos Stefano Dominella, presidente di Gattinoni di cui Mariotto è direttore creativo, dopo la nota della senatrice di Fratelli d'Italia Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia ('Mariotto nella scorsa puntata di 'Ballando con le stelle' ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di Mariotto'). Dominella definisce questa vicenda "una assurda storia".

"Guillermo era in preda ad un attacco di tachicardia gastritica - aggiunge Dominella - Poteva pensare a tutto meno che a mettere le mani addosso ad una persona. Era in ginocchio, ha tentato di sollevarsi con il braccio sinistro. In suo aiuto è venuta infatti Milly Carlucci".

Sul caso si esprime anche Selvaggia Lucarelli, che al tavolo della giuria di Ballando siede accanto a Mariotto: "Va bene tutto ma (guardando il video) dire che Mariotto ha sfiorato intenzionalmente le parti basse del ballerino è davvero cattiva fede"

Mariotto, nel corso dell'ultima puntata andata in onda, è stato protagonista di una 'fuga' nel finale della trasmissione. Il giudice ha più volte spiegato che si è dovuto allontanare dal teatro per un'emergenza professionale: si è dovuto attivare per garantire una fornitura di abiti in Arabia Saudita con una scadenza immediata.