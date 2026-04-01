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Marlene Kuntz riportano in tour 'Il Vile'

La band prosegue l'avventura live che celebra i 30 anni del disco con una serie di date estive

(foto Michele Piazza)
(foto Michele Piazza)
01 aprile 2026 | 15.30
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

I Marlene Kuntz proseguono l'avventura dal vivo con 'Marlene Kuntz suona Il Vile d'estate'. Nel segno del successo delle date primaverili, tra la folta partecipazione e la passione crescente dei fedelissimi, si estende così l'incontro unico e degno di più di tre decenni di carriera tra la band e i suoi fan. I migliori club e festival italiani sono pronti ad accogliere questo forte sodalizio, celebrando trent'anni del loro secondo disco, simbolo di una generazione e opera di riferimento per il rock alternativo italiano.

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Le date del tour, organizzato da Kashmir Music, prevedono tappe l'11 giugno a Bra (Cn), Artico Festival, 12 giguno - Bastia Umbra (Pg), Chroma Festival, 19 giugno - Vicenza, Lumen Festival, 20 giugno - Lido di Camaiore (Lu), La Prima Estate, 10 luglio - Sarroch (Ca), Sa*Rock Festival, 29 luglio - Argenta (Fe), Delizia di Benvignante, 10 agosto Brescia, Festa di Radio Onda D'Urto, 28 agosto - Pordenone, Music in village, 3 settembre - Milano, Magnolia Estate e 26 settembre Putignano (Ba), Ex Macello.

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Tag
tour rock alternativo italiano 30 anni disco band festival
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