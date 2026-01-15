I giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli mettono a punto delle prove sempre più insidiose, che richiedono tecnica, abilità e competenza

A 'MasterChef Italia' è arrivato il momento di dimostrare la propria crescita personale: siamo al giro di boa di questa stagione e i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli mettono a punto delle prove sempre più insidiose, che richiedono tecnica, abilità e competenza.

La serata di oggi si aprirà con una pericolosissima 'Red Mystery Box' 'agrodolce', in cui gli aspiranti chef dovranno cucinare tra aceti e dolcificanti. Ma 'agrodolce' sarà anche l’esito di questa prova: come da tradizione la 'Mystery rossa', infatti, darà a qualcuno l’accesso immediato alla balconata, invece i peggiori della prova dovranno affrontare immediatamente un 'Pressure Test' che sarà davvero al cardiopalmo, diviso in due step durante i quali i cuochi amatoriali dovranno vedersela con il pomodoro, l’ingrediente principe della cucina italiana.

A seguire la 'Masterclass' accoglierà un altro 'Skill Test' che vedrà come protagonista la Sicilia dello chef Ciccio Sultano, 2 Stelle Michelin nel ristorante Duomo di Ragusa; un vero e proprio viaggio nella regione dell’eccellenza gastronomica, tra identità e cultura, inseguendo la filosofia culinaria dello chef stellato. Per molti degli aspiranti chef, le prove negli episodi del cooking show saranno un vero punto di svolta: per chi si spegnerà definitivamente la possibilità di arrivare fino in fondo? Chi invece potrà proseguire il proprio lavoro?

Dove vedere il programma

MasterChef va in onda alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno ed è sempre disponibile on demand su Sky e Now e visibile su Sky Go.

Anche l’appuntamento quotidiano con 'MasterChef Magazine' è tutti i giorni, alle 19.35 su Sky e Now.: la rubrica dedicata agli amanti della cucina in cui i cuochi amatoriali in gara si alternano a chef già affermati per parlare di food e realizzare ricette dal tema sempre differente.