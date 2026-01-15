circle x black
Cerca nel sito
 

Venezuela, anche Luigi Gasperin è libero

Ne ha dato notizia il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su 'X'

Venezuela, anche Luigi Gasperin è libero
15 gennaio 2026 | 08.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

''Anche Luigi Gasperin è libero. Ora è nella sede della nostra ambasciata a Caracas. Nei giorni scorsi avevamo ottenuto l’ordine di scarcerazione. Stanotte è uscito dal carcere''. Ne ha dato notizia il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani su 'X'. Dopo la liberazione di Alberto Trentini e Mario Burlò Tajani aveva riferito che continuava il lavoro per la liberazione degli altri italiani detenuti in Venezuela.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Venezuela luigi gasperin luigi gasperin news luigi gasperin libero luigi gasperin venezuela venezuela luigi gasperin venezuela news liberazione Italia
Vedi anche
News to go
Pesca, è crisi nera per le vongole nell’Alto Adriatico
News to go
Prezzi alle stelle dei generi alimentari: l'indagine dell'Antitrust
News to go
Sciopero dei taxi, in corso la protesta
News to go
Buoni pasto elettronici, soglia di esenzione a 10 euro nel 2026
News to go
Scuola, al via le iscrizioni per il nuovo anno
News to go
Giochi olimpici invernali, 6 febbraio a San Siro cerimonia di apertura
News to go
Venezuela, rilasciati Alberto Trentini e Mario Burlò
News to go
Luce e gas, novità Arera
News to go
Bulgaria nell'euro
Giuseppe Di Matteo, 30 anni fa assassinato dalla mafia. Il ricordo - Video
Decine di trattori invadono Milano, la protesta contro l'accordo Ue-Mercosur - Video
Brescia, investe due persone e scappa - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza