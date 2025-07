Matteo Bocelli incanta il Teatro del Silenzio, su palco anche Grignani

Un'emozione che ha il suono dell'esordio e il respiro dei grandi eventi. Matteo Bocelli ha conquistato il Teatro del Silenzio di Lajatico con una serata memorabile, la sua prima da protagonista assoluto sul prestigioso palco immerso tra le colline pisane. Il secondo dei tre appuntamenti-evento della rassegna 2025, ideata dal papà Andrea Bocelli vent'anni fa, è stato interamente dedicato al giovane tenore e cantautore, che ha dato un assaggio del suo nuovo progetto discografico in uscita a settembre, a poche settimane dal debutto del suo tour mondiale.

Un pubblico caloroso e un parterre di ospiti d'eccezione - tra cui Tony Renis, la cantante Clara, Veronica Berti e naturalmente Andrea Bocelli - hanno accompagnato Matteo in una scaletta ricca e sorprendente, che ha saputo fondere generi, lingue e mondi diversi, con l'eleganza e la naturalezza di un artista che sta brillando sempre più. A fine concerto, proprio Andrea Bocelli è salito sul palco regalando insieme al figlio due momenti di pura magia: "Perfect Symphony" e "Fall on Me", brani che simboleggiano il ponte tra le generazioni e la continuità di un'eredità artistica ormai internazionale.

Il concerto si è aperto con "For You", proseguendo con alcune delle tracce più amate del repertorio di Matteo Bocelli come "Luccica", "Solo" e "Honesty", intervallate da raffinati momenti strumentali come "Experience" di Ludovico Einaudi, eseguito con il violoncellista Jodok Vuille (nome d'arte Jodok Cello) e l'orchestra. Uno dei momenti più coinvolgenti della serata è stato senza dubbio "Quando Quando Quando": sulle note leggere e trascinanti del celebre brano, Matteo Bocelli è sceso dal palco e ha attraversato la platea tra il pubblico, coinvolgendolo in un ballo collettivo che ha trasformato il Teatro del Silenzio in una festa sotto le stelle. Un gesto spontaneo e carismatico che ha conquistato tutti, accorciando le distanze tra artista e spettatori.

Tra le sorprese, l'apparizione di Gianluca Grignani: i due artisti hanno duettato in "Mi Historia Entre Tus Dedos", versione spagnola de "La mia storia tra le dita", celebre brano dello stesso Grignani. L'inedito duetto sarà pubblicato ufficialmente in tutto il mondo l'8 agosto, ma al Teatro del Silenzio ha avuto la sua emozionante anteprima live, accolta da una standing ovation. Nei giorni scorsi proprio Grignani era stato protagonista di uno scambio polemico sui social con Laura Pausini, che ha a sua volta annunciato (senza inizialmente citare nei post l'autore originale) la pubblicazione di una sua reinterpretazione dello stesso brano sia in italiano che in spagnolo e in portoghese per il 12 settembre.

Non sono mancati altri ospiti: la cantautrice polacca Sanah ha duettato con Bocelli in due brani intensi e sognanti, "Should Have Known" e "Falling Back", arricchendo ulteriormente una serata già straordinariamente sfaccettata. La chiusura del concerto è stata affidata a due pietre miliari della musica italiana: "To Get to Love You" e una toccante esecuzione di "Caruso", tributo alla grande tradizione del canto.

L'appuntamento del 24 luglio è stato anche l'occasione per annunciare ufficialmente le prime tappe del tour mondiale di Matteo Bocelli: si partirà l'11 settembre da New York, per poi toccare Los Angeles (16 settembre), e da ottobre attraversare l'Europa con date già previste in Lituania, Estonia, Finlandia, Polonia, Svezia, Danimarca, Germania, Olanda, Belgio, Inghilterra, Irlanda e Portogallo.