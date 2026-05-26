Mauro Di Maggio festeggia trent’anni di musica con un appuntamento speciale: il 10 dicembre 2026 sarà sul palco del Teatro Studio Borgna dell’Auditorium Parco della Musica di Roma per '1996–2026 Celebration', un concerto-evento pensato per ripercorrere tre decenni di percorso artistico, tra brani simbolo, nuove canzoni e capitoli ancora da scrivere.

Un’occasione per ritrovare un’identità musicale rimasta negli anni coerente, autentica e indipendente. In scaletta ci saranno i pezzi più rappresentativi del suo repertorio, insieme al nuovo singolo 'Fuori Tonalità', uscito il 5 dicembre 2025 per ADA/Warner. Un brano che ha segnato l’inizio di una nuova fase creativa: diretto, intenso, costruito intorno alla forza della parola e della struttura-canzone, con una sensibilità pienamente contemporanea. Un manifesto di libertà espressiva che rispecchia in pieno la cifra di Di Maggio.

Fin dagli esordi, il cantautore romano si è distinto per una scrittura personale e immediatamente riconoscibile: diretta, istintiva, ironica, a tratti cruda, ma sempre attenta alla ricerca di immagini e prospettive inaspettate. Un linguaggio capace di raccontare il quotidiano e i sentimenti universali attraverso accostamenti insoliti e punti di vista fuori dagli schemi. Una cifra che negli anni lo ha avvicinato a sensibilità della scena indie contemporanea, rendendolo un ponte naturale tra il cantautorato classico italiano e una nuova generazione di autori.

Dal debutto a Sanremo Giovani nel 1996 con 'Non so' alle collaborazioni con Ron, Renato Zero e Ambra Angiolini, Di Maggio ha attraversato musica, teatro e cinema mantenendo sempre una voce personale. Ha pubblicato gli album Mauro Di Maggio, Inogniforma e Amore di ogni mia avventura, composto musiche per il teatro accanto a Stefano Massini e Michele Placido e portato avanti una ricerca artistica lontana dalle logiche dell’effimero.

Il live del 10 dicembre sarà dunque un viaggio attraverso trent’anni di carriera: un modo per rileggere brani storici, presentare nuove canzoni e restituire al pubblico un percorso che ha attraversato tre decenni di musica italiana con uno sguardo sempre personale, laterale, fuori dagli schemi.