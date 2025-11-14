circle x black
Max Pezzali compie 58 anni, la moglie Debora: "Con te ho imparato cos'è l'amore"

E anche il figlio Hilo condivide un pensiero nel giorno del compleanno del cantautore: "Da sempre e per sempre"

Max Pezzali - Ipa
Max Pezzali - Ipa
14 novembre 2025 | 17.21
Redazione Adnkronos
LETTURA: 4 minuti

Max Pezzali compie 58 anni e a dedicargli messaggi di auguri e affetto sui social non sono solo i fan, ma anche le persone a lui più vicine. A cominciare dalla moglie Debora Pelamatti che su Instagram ha condiviso un video con una serie di foto che li ritraggono insieme, nel corso degli anni.

"A te - ha scritto - che da 12 anni sei il mio porto sicuro, la calma dopo ogni tempesta e l’entusiasmo di ogni nuova partenza. A te che hai realizzato e realizzi ogni mio sogno. Con te ho imparato che l’amore è una casa fatta di sguardi che parlano, di mani che si cercano, di silenzi che sanno ascoltare. Siamo stati parole, risate, tanti chilometri, confidenze, e ogni giorno continuiamo a incontrarci come fosse la prima volta. Che fortuna immensa la nostra". "Tu, che sei marito, padre, figlio speciale… Sei la famiglia stupenda che insieme abbiamo costruito e l’anima più buona, generosa, colta, talentuosa e umile che il destino ha messo sulla mia strada", ha aggiunto. Poi Pelamatti ha voluto citare un famoso verso scritto proprio da suo marito nel brano 'Quello che capita': "'Io ringrazio il cielo che tu sei capitato a me' per trasformare la vita in una meraviglia quotidiana e per il dono immenso di essere tua moglie".

Anche da Hilo, figlio di Max Pezzali e della sua prima moglie Martina Marinucci, è arrivata una dolce dedica. Il ragazzo ha condiviso in una 'Storia' Instagram quattro foto che lo ritraggono insieme al padre. "Da sempre e per sempre", ha scritto.

