Mazzariello, Mew e Tancredi sono i primi finalisti sezione Giovani

Mazzariello, Mew e Tancredi sono i primi finalisti della sezione Giovani di Sanremo. I tre cantanti hanno superato il turno durante la prima puntata del talent Rai dedicato alla selezione delle ‘Nuove Proposte’ per il Festival 2025, condotto da Alessandro Cattelan e andato in onda martedì 12 novembre su Rai 2 e Rai Radio2 dalla Sala A di via Asiago.

Questo il responso della Commissione musicale composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi e Daniele Battaglia - insieme ai ‘giurati fuori onda’ Carlo Conti e Claudio Fasulo - vicedirettore della direzione Intrattenimento Prime Time.

Escono dalla gara, in una serata molto combattuta, Synergy, Sidy, Angie. Solo al termine dei 4 appuntamenti, in onda ogni martedì in seconda serata fino al 3 dicembre, si conosceranno i 12 protagonisti della semifinale del 10 dicembre. Alla puntata conclusiva del 18 dicembre su Rai1 accederanno soltanto in 6, mentre 2 giovani finalisti saranno espressi da Area Sanremo.