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Da 'Passaparola' a 'Ok, il prezzo è giusto!', Mediaset al lavoro su nuovo palinsesto

Alla guida del game show reso celebre da Iva Zanicchi potrebbe arrivare Max Giusti

Sede Mediaset - (IPa)
Sede Mediaset - (IPa)
22 giugno 2026 | 17.39
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Un cantiere in pieno fermento, ma a bocche cucite. A Mediaset si lavora sui palinsesti della prossima stagione e, stando a fonti come CinguettaTv e DavideMaggio.it, si stanno testando diversi programmi, tra cui 'Passaparola', 'Jeopardy' e 'The Money Drop'. Sebbene tutto sia ancora da confermare in attesa della presentazione ufficiale, un'indiscrezione si fa sempre più concreta: il ritorno di 'Ok, il prezzo è giusto'. Tra i nomi che potrebbero guidare lo storico show, reso celebre da Iva Zanicchi, secondo quanto apprende l'Adnkronos, c’è quello di Max Giusti, anche se al momento non vi è alcuna ufficialità. Come non è chiaro quando il programma approderà sulla rete ammiraglia Mediaset e in quale fascia oraria.

A suscitare la curiosità del web è anche il possibile ritorno di ‘Jeopardy!’, il quiz americano che ispirò il leggendario 'Rischiatutto' di Mike Bongiorno. Come riportano alcune testate, Mediaset avrebbe realizzato tre puntate zero affidando la conduzione a tre volti diversi per testarne l'efficacia: Enrico Papi, Max Giusti e Michelle Hunziker. Il progetto, tuttavia, risulta ancora in fase di valutazione. L'operazione nostalgia, del resto, non è un'esclusiva di Mediaset, ma una strategia consolidata in tutto il panorama televisivo. Anche Rai1, pur con una formula totalmente rinnovata, ha puntato sul brand di 'Canzonissima', storica trasmissione andata in onda dal 1956 al 1975, affidandone la nuova versione a Milly Carlucci che tornerà anche nella prossima stagione televisiva.

Un altro esempio lampante è 'La Corrida - Dilettanti allo sbaraglio'. Il format ideato dai fratelli Mantoni ha attraversato decenni e reti: dopo i successi con Corrado e Gerry Scotti su Mediaset e il passaggio su Rai1 con Carlo Conti, ha ritrovato nuova vita sul Nove grazie alla conduzione di Amadeus. A dimostrare che il vintage funziona sono i numeri. Ne è la prova 'La Ruota della Fortuna': tornata l'anno scorso nell'access prime time di Canale 5 con Gerry Scotti e Samira Lui, ha riportato la rete a essere competitiva in quella fascia oraria, dimostrando come una formula iconica possa ancora riscuotere un grande successo.

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Mediaset Ok il prezzo è giusto! Passaparola Jeopardy The Money Drop Rischiatutto mediaset palinsesto
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