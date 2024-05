L'attesa è finita. Arriva stasera, a Milano, l’imponente show dei Metallica, che si esibiranno all’Ippodromo Snai La Maura per la data inaugurale degli I-Days Milano Coca-Cola, con quello che sarà il loro più grande live mai visto in Italia. Per James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Robert Trujillo sarà il più grande concerto in Italia anche in termini di pubblico: la band non ha mai totalizzato prima nel nostro Paese un numero di biglietti venduti così alto come per questo appuntamento che sono già oltre 70mila.

Prima di loro sul palco saliranno gli americani Ice Nine Kills, considerati i 're dell’horror', con il loro metalcore che partirà alle 17.15, seguiti, alle 19, dai Five Finger Death Punch, tra i gruppi groove e alternative metal più conosciuti dei primi anni 2000. I Metallica sono a Milano con la tranche europea del loro M72 Tour, partito il 24 maggio scorso all’Olympiastadion di Monaco, in Germania e proseguito il 26 maggio, nella stessa venue, sulla scia del successo del loro ultimo album in studio '72 Seasons'.

La band californiana porterà con sé anche l’iconico 'snake pit', la 'fossa dei serpenti' ricavata al centro del palco, che offre un'esperienza di visione a 360 gradi dello spettacolo, per un ristretto numero di fan. La scaletta di stasera, ancora top secret, sarà adattata alla singola serata e c'è da scommettere che sarà un viaggio nella storia del metal e della musica mondiale. Oltre ai brani dell'ultimo album, Hetfield e soci proporranno alcune delle storiche hit come 'Enter Sandman', 'One', 'Master of Puppets', 'Fuel' e 'Nothing else matters'.

I componenti della band sono arrivati a Milano due giorni fa, come documentato dal chitarrista Kirk Hammett sui social, dove ha postato una foto in bianco e nero davanti al Duomo. Lo stesso Hammett ieri pomeriggio è stato avvistato in via Montenapoleone a fare shopping in alcune boutique di lusso.