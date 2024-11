Ema Stokholma è stata ospite ieri, martedì 12 novembre, nella prima puntata di Sanremo Giovani in qualità di giurata. Il compito della conduttrice radiofonica era quello di scegliere i quattro artisti da portare a Sanremo Giovani. Tra i finalisti spunta il nome di Mew, artista 24enne già nota al pubblico del talent show di Canale 5, Amici.

Dopo l'esibizione della giovane artista, Ema Stokholma ha espresso dei dubbi riguardo alla sua partecipazione al Festival.

Mew aveva parlato pubblicamente dei problemi legati alla salute mentale dopo la sua scelta di abbandonare la scorsa edizione di Amici. L'artista aveva spiegato attraverso i suoi canali social di aver lasciato la scuola per prendersi cura di se stessa, e curare il brutto male della depressione.

Ema Stokholma ha commentato l'esibizione della 24enne tirando in ballo proprio la sua precedente esperienza nel format di Maria De Filippi: "Il tuo genere mi piace molto - ha esordito la conduttrice radiofonica - però hai già avuto delle difficoltà con l’approccio a questo mondo e io avrei un po’ di paura". Il riferimento del suo commento è legato, infatti, all'episodio di depressione che aveva spinto Mew ad abbandonare la scuola di Amici. "La salute mentale è importante, il benessere delle persone è molto importante. Il Festival è molto tosto. Non so se tu sei veramente pronta", ha concluso Ema.

A rassicurare Ema Stokholma ci ha pensato la stessa Mew che ha sottolineato di stare bene e di essere perfettamente a conoscenza della complessità della gara del Festival di Sanremo: "Sicuramente è tosto, so che ci sono dei momenti no e dei momenti sì. Io ci sto provando e ci sto riuscendo", ha chiosato l'artista.