Michael J. Fox, la star di 'Ritorno al futuro', ha vissuto un momento di pura magia rock n' roll con un'esibizione con i Coldplay. Il gruppo musicale britannico, infatti, ha invitato l'attore sul palco durante la loro performance a Glastonbury sabato sera. L'icona di Hollywood, che è famoso anche per la sua coraggiosa battaglia contro il morbo di Parkinson, ha suonato la chitarra aggiungendo un tocco leggendario a una serata indimenticabile.

That kick from Michael J Fox when the beat drops. Pure release. #Glastonbury pic.twitter.com/3UTMzUB1kM — Eddie Burfi (@EddieBurfi) June 30, 2024

Chris Martin, frontman dei Coldplay, ha dedicato una presentazione speciale a Fox, sottolineando il suo status di icona e ricordando il suo personaggio in 'Ritorno al Futuro': "Con il suo riff di Chuck Berry e il modo in cui ha preso a pugni Biff: signore e signori, per favore date il benvenuto a Michael J Fox".

Nonostante i suoi problemi di salute, Fox ha offerto una performance vivace, contribuendo all'interpretazione della band di "Humankind" e continuando a suonare "Fix You".