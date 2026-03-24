Il figlio di Jermaine Jackson è il protagonista del biopic in arrivo ad aprile
Manca meno di un mese all’arrivo nelle sale di 'Michael' (dal 23 aprile con Universal Pictures), il biopic dedicato al re del pop Michael Jackson. A interpretarlo è il nipote Jaafar Jackson, figlio di Jermaine, qui al suo debutto cinematografico. "Amo le sfide. Volevo dimostrare alla mia famiglia e al produttore (il premio Oscar Graham King , ndr) che potevo farcela", racconta. Per "dare al pubblico lo spettacolo migliore", l'attore "ha iniziato a provare per ore e ore finché ogni movimento non era perfetto. Ho ballato fino a far sanguinare i piedi. Quando il corpo mi chiedeva una pausa pensavo: 'Cosa farebbe Michael?' E continuavo".
Jaafar non voleva imitare lo zio, ma incarnarlo. E per farlo ha spinto il proprio corpo al limite, affidandosi ai coreografi Rich e Tone Talauega, storici collaboratori di Michael Jackson. Un lavoro minuzioso, quasi maniacale, che il regista Antoine Fuqua sintetizza così: "Ogni movimento conta, ogni dettaglio conta". Il film, in anteprima a Berlino il 10 aprile, promette di offrire "un posto in prima fila per vedere Michael Jackson come mai prima d’ora". E dalle parole di Jackie Jackson, fratello di Michael, sembra che Jaafar sia riuscito nell’impresa: "Quando lo abbiamo visto per la prima volta abbiamo iniziato a piangere. Sembrava di rivedere nostro fratello".
Il biopic ripercorrerà la carriera di Michael Jackson, dagli inizi con i Jackson 5 fino al successo mondiale, raccontando anche l'uomo dietro il mito.