X Factor 2024 comincia già con un'esibizione simpaticissima e memorabile. A regalarla è Michele Vinci, che si presenta sul palco con una t-shirt nera e una inequivocabile scritta 'No autotune', risultando in un attimo simpatico a pubblico e giudici. Ma la vera sorpresa arriva dopo. Il concorrente si definisce 'metallaro' e dice: "Questa sera porto due grandi classici rifatti a modo mio". Tra i giudici qualcuno è interdetto. Manuel Agnelli commenta: "Mi fa già paura", mentre Achille Lauro propone di ascoltare l'esibizione senza sapere altro.

Solo quando Vinci inizia a cantare giudici e pubblico scoprono quali sono i due classici in questione: la musica di 'It's My Life' dei Bon Jovi si presta al testo di 'Il coccodrillo come fa'. Il risultato è una hit indimenticabile che fa ballare tutti, in particolare Jake La Furia e Paola Iezzi che si scatenano sulle sedie e cantano insieme al concorrente. "La canta benissimo", commenta Manuel Agnelli.