circle x black
Cerca nel sito
 

Mika incanta Spoleto, standing ovation in Piazza Duomo al Festival dei Due Mondi

l concerto “Mika Symphonique” conquista il pubblico con una rilettura sinfonica dei suoi successi: due ore di show, Piazza Duomo sold out e gran finale tra applausi e pubblico in piedi sulle note di Love Today

(Il concerto di Mika a Spoleto - Ufficio stampa Festival dei Due Mondi)
(Il concerto di Mika a Spoleto - Ufficio stampa Festival dei Due Mondi)
01 luglio 2026 | 17.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Mika ha incantato il Festival dei Due Mondi, conquistando Piazza Duomo a Spoleto con una lunga standing ovation al termine del concerto evento “Mika Symphonique”, che ha segnato la sua prima esibizione sul palco della storica rassegna. A cinque giorni dall’apertura della 69/a edizione del Festival, si conferma così un nuovo tutto esaurito, in una stagione già caratterizzata da numerosi sold out per appuntamenti di grande richiamo, tra cui Platonov di Peter Stein, Educazione sentimentale di Ivan Cotroneo, il Concerto Mistico di Uto Ughi e Giovanni Sollima, Eumenidi – Oreste è salvo di Serena Sinigaglia e il concerto di Laurie Anderson con Martha Mooke ed Eyvind Kang.

Il concerto in Piazza Duomo ha registrato il tutto esaurito e ha trasformato il cuore di Spoleto in un teatro a cielo aperto per oltre due ore di spettacolo. Mika ha ripercorso i suoi più grandi successi in una veste sinfonica inedita, accompagnato dal Coro del Teatro Lirico Sperimentale di Spoleto, dai vocalist Max Taylor, James Bradshaw ed Esme Bowdler, e dall’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna, diretta per l’occasione dal compositore canadese Simon Leclerc. Nel corso della serata, l’artista ha dialogato più volte con il pubblico, sottolineando il valore storico e culturale del Festival dei Due Mondi e la sua longevità. Al centro del suo intervento anche il tema dell’edizione, “radici”, interpretato non come confine ma come elemento di connessione tra popoli e culture, capace di unire invece che dividere.

Piazza Duomo si è progressivamente accesa tra applausi e partecipazione crescente, mentre i brani di Mika venivano rielaborati in chiave sinfonica, valorizzando la sua formazione classica. Le canzoni, già note a livello internazionale, hanno assunto una nuova dimensione intima ed emotiva, mantenendo al tempo stesso la loro energia originaria. Nel finale, sulle note di Love Today, il pubblico ha lasciato le sedute per avvicinarsi al palco, trasformando la piazza in un unico grande coro. Orchestra e coro hanno accompagnato la lunga ovazione conclusiva, mentre Mika ha salutato il pubblico abbracciando il maestro Leclerc, chiudendo una serata accolta come uno dei momenti più intensi di questa edizione del Festival.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mika Symphonique Festival dei Due Mondi Spoleto Piazza Duomo
Vedi anche
'Je So' Pazzo', ecco il trailer ufficiale del nuovo film su Pino Daniele
News to go
Legge elettorale, in maggioranza trattativa in salita su liste bloccate
Sal Da Vinci in lacrime, la dedica nel ricevere il Diploma honoris causa
News to go
Il turismo italiano perde 12,6 miliardi l'anno
L'aereo di carta più grande al mondo, da Pisa il Guinness dei primati - Video
Rettore Tor Vergata: "Due studi universitari durante il concerto di Ultimo"
Spider-Man: Brand New Day e la 'guest star' d'eccezione, c'è Messi nel nuovo video
Il salvataggio del cucciolo di daino, la mamma lo aveva smarrito - Video
Roma, i fan di Ultimo in tenda in attesa del 4 luglio: "Siamo una famiglia bellissima" - Video
Mondiali 2026, anche la polizia di Dallas omaggia la Norvegia con la Viking Row - Video
Topolino sulle strade del Vaticano, Thorel (Fiat): "Primo Stato a emissioni zero entro 2030" - Video
"E' la rivincita dei poveri", il ct del Paraguay e l'impresa contro la Germania - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza