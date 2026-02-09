circle x black
Milano-Cortina, Aterballetto, Bolle e Opera di Roma a chiusura Olimpiadi

Il 22 febbraio all'Arena di Verona 'Beauty in Action', firmata dal coreografo e regista Diego Tortelli

Un'immagine della compagnia Aterballetto
Un'immagine della compagnia Aterballetto
09 febbraio 2026 | 18.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Aterballetto, uno dei maggiori complessi di danza italiana, parteciperà alla cerimonia di chiusura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 all'Arena di Verona (diretta su Rai 2 e HBO Max Italia) con 'Beauty in Action'. Lo spettacolo scelto dalla Fondazione Milano Cortina 2026 e Filmmaster è un omaggio alla bellezza come forza dinamica e trasformativa. Diego Tortelli, head of choreography della cerimonia, artista legato al CCN/Aterballetto dal 2018 e tra le voci più autorevoli e innovative della scena coreografica contemporanea, firmerà la serata, curando anche le coreografie di Aterballetto, della scuola di ballo dell’Opera di Roma, diretta da Eleonora Abbagnato, e della star internazionale Roberto Bolle.

L’Arena di Verona, monumento storico Patrimonio dell'Umanità Unesco, si trasformerà per l’occasione in un palcoscenico aperto e fluido, simbolo di una bellezza che si manifesta attraverso il movimento, l’arte, lo sport e le relazioni umane. "La bellezza vive nello sport, nell’arte, nei corpi in movimento e nei luoghi che li accolgono - si legge in una nota dell'Aterballetto- Portare una cerimonia olimpica all’interno dell’Arena di Verona significa far dialogare il patrimonio storico con l’energia del presente, creando un’esperienza senza precedenti". "In questo quadro, la danza assume un ruolo centrale - afferma Adriano Martella, creative director della cerimonia di chiusura e head of creative di Filmmaster, ideatore e produttore del progetto - Linguaggio immediato e universale, capace di condensare valori, emozioni e visioni, alla ricerca di un codice che unisce forza e fragilità, disciplina e libertà, e che permette di tradurre in immagini vive il senso di sfida, di comunità e di superamento dei limiti che caratterizza i Giochi".

La scenografia della cerimonia trarrà ispirazione dall’immagine di una goccia d’acqua, simbolo di un ciclo naturale in continuo movimento che connette montagna, pianura, città, laguna, mare e cielo. L’Arena verrà ripensata come una grande piazza italiana, senza una separazione netta tra palco e platea, uno spazio vivo e trasformabile in cui coreografie, superfici luminose e movimenti collettivi accompagneranno gli atleti — veri protagonisti dei Giochi — in una festa conclusiva che rende omaggio al loro coraggio, alla fatica e alla capacità di andare oltre i propri limiti. La cerimonia di chiusura di Milano Cortina 2026 si estenderà anche oltre i confini dell’Arena, coinvolgendo Piazza Bra e il Teatro Filarmonico di Verona, con la partecipazione del coro e dell’orchestra della Fondazione Arena di Verona. Un evento diffuso e condiviso che conferma la centralità della cultura e delle arti performative nel racconto dell’identità italiana contemporanea.

