Milano Pitch cerca nuovi giovani autori con bando editoria e audiovisivo 2025

Presentare i propri progetti inediti di editoria e audiovisivo alle più importanti aziende del settore in Italia con la possibilità che vengano 'adottati' e sviluppati e vincere borse di sviluppo per un totale di 26mila euro: Milano Pitch, per il settimo anno consecutivo, si conferma l’opportunità più importante per aspiranti scrittori e sceneggiatori lombardi che fino a giovedì 31 luglio 2025 possono partecipare al nuovo bando gratuito. Dal 2019, Milano Pitch ha creato connessioni, occasioni e progetti per i giovani autori permettendo a oltre 140 di loro di presentare 118 progetti inediti (a fronte di 900 ricevuti, di cui 200 solo nel 2024) a 100 grandi aziende dell’editoria e dell’audiovisivo, elargendo borse di studio per più di 140mila euro complessivi (contando anche le borse di Development Grant del progetto Storylab) e coinvolgendo giudici d’eccezione come Claudio Bisio, Cristiana Capotondi, Manlio Castagna, Paolo Cognetti, Elisabetta Dami, Alessandro D’Avenia, Giacomo Poretti, Licia Troisi.

Promosso dall’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (Almed) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano Scuole Civiche, quest’anno con il sostegno di Anica Academy Ets, Sae Institute, Corax Social Media Company e Save the Cut (progetto Son of a Pitch), Milano Pitch è stato lanciato grazie al progetto StoryLab, nato a marzo 2018 con Fondazione Cariplo, per dare impulso e supporto all’industria dell’audiovisivo e dell’editoria nel territorio lombardo, grazie a bandi, finanziamenti, job training e incontri a supporto degli autori e dell’industria del settore. Ora è stata proposta a Fondazione Cariplo una fase di sviluppo per gli anni successivi, grazie a uno studio di fattibilità presentato il 3 giugno scorso al Milano Film Fest, la cui neonata Fondazione ha collaborato a questo progetto.

Il Milano Pitch, parte di un insieme di attività che mirano allo sviluppo di un vero e proprio distretto dell’audiovisivo sul territorio milanese, è diretto dal Professor Armando Fumagalli (direttore del Misp - Master in International Screenwriting and Production dell’Università Cattolica e da molti anni consulente di Lux Vide) e dalla Professoressa Minnie Ferrara (direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, Fondazione Milano). Il bando, diviso in 4 categorie, Narrativa Junior, Narrativa Adulti, Serie tv e Cinema e che nel corso delle prime sei edizioni ha permesso a ben 24 progetti presentati di poter diventare libri o film e serie tv, è rivolto a chi non ha ancora compiuto 40 anni, è residente in Lombardia o si è laureato, diplomato o stia frequentando un corso presso Università e Scuole di Cinema della Regione oppure presso i corsi di Anica Academy Ets; è inoltre ammessa anche l’iscrizione di un gruppo di autori.

L’iscrizione al bando, completamente gratuita, si effettua inviando via email a candidature@milanopitch.it il soggetto delle proprie opere inedite e non prodotte di libri (nelle due sezioni Narrativa Junior e Narrativa) e di audiovisivi (nelle due sezioni Serie tv e Cinema). Entro il 30 settembre una giuria composta da docenti di sceneggiatura, produttori, editor e autori selezionerà dai 16 ai 24 progetti che saranno illustrati a case editrici, broadcaster, case di produzione e registi durante il settimo Milano Pitch Day, previsto il 13 novembre presso Anteo Palazzo del Cinema. Anche quest’anno confermate 4 borse di sviluppo per un totale di 26mila euro (9.000 per ognuna delle due categorie dell’audiovisivo e 4mila per ognuna delle due dell’editoria). L’elenco dei progetti ammessi sarà pubblicato sul sito www.milanopitch.it

È possibile candidarsi solo ed esclusivamente via e-mail entro le ore 23.59 del 31 luglio 2025 all’indirizzo candidature@milanopitch.it specificando nell’oggetto 'Candidatura 2025' e nel corpo mail la categoria in cui si desidera concorrere tra Narrativa Kids e Narrativa, Serie tv e Cinema. È possibile iscriversi per più categorie, ma con una sola opera per categoria. Oltre al Pdf dell’opera (per la narrativa dalle 4 alle 8 cartelle da 2.500 caratteri l’una, per le graphic novel, anche con almeno 4 tavole illustrate, per serie tv e cinema il soggetto completo dell’opera fino a un massimo di 15mila caratteri e le prime 7-8 pagine della sceneggiatura), è necessario compilare e inviare la scheda di partecipazione, disponibile sul sito https://milanopitch.it/.