Milano Pitch, in sei anni oltre 120mila euro in borse studio e 22 progetti di successo

Più di 120 giovani autori che hanno presentato i loro progetti inediti a oltre 80 grandi aziende dell’editoria e dell’audiovisivo, oltre 120mila euro complessivi di borse di studio (contando anche le borse di Development Grant del progetto Storylab), 22 progetti adottati dalle aziende che sono diventati o stanno diventando libri o film e serie tv e giudici d’eccezione come Claudio Bisio, Cristiana Capotondi, Manlio Castagna, Paolo Cognetti, Alessandro D’Avenia, Giacomo Poretti, Elisabetta Dami, Licia Troisi. E' il bilancio di sei anni di Milano Pitch, il progetto che dal 2019, si è affermato come un evento fondamentale nello sviluppo e nel potenziamento del sistema dell’editoria e dell’audiovisivo nel territorio lombardo e milanese, oltre che un’occasione unica per gli aspiranti autori di entrare in contatto con un settore sempre in cerca di nuove idee e storie da raccontare e sviluppare.

Promosso dall’Alta Scuola in Media Comunicazione e Spettacolo (Almed) dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e dalla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Fondazione Milano Scuole Civiche, con il sostegno di Fondazione Cariplo, Anica Academy Ets e Sae Institute, Milano Pitch rientra nel progetto StoryLab, nato a marzo 2018, per dare impulso e supporto all’industria dell’audiovisivo e dell’editoria nel territorio lombardo, grazie a bandi, finanziamenti, job training e incontri a supporto degli autori e dell’industria del settore. Nel corso della sesta edizione, all'Anteo Palazzo del Cinema a Milano sono stati presentati altri 20 nuovi progetti inediti di qualità di giovani autori lombardi, di fronte a oltre 50 tra le più grandi aziende del settore audiovisivo e dell’editoria in Italia, con in palio 26.000 euro complessivi in borse di sviluppo. I progetti, divisi nelle quattro categorie Narrativa Ragazzi, Narrativa Adulti, Serie tv e Cinema, sono stati selezionati tra i più di 200 arrivati negli scorsi mesi e possono ora essere adottati e diventare i libri, i film e le serie tv di domani, come già accaduto per un quarto dei 98 progetti delle precedenti edizioni di Milano Pitch.

"Quest’anno, più che mai, abbiamo avuto una grande risposta e numerose case di produzione, agenti ed editori vengono qui per fare scouting, che è poi il nostro principale obiettivo - ha detto Minnie Ferrara, direttrice della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, Fondazione Milano -. Sono stati sei anni di lavoro paziente e tenace. Sei anni fa ci siamo posti un obiettivo duplice: avvicinare i nostri futuri talenti alle industrie del territorio e far crescere e potenziare parallelamente il sistema dell'editoria, del cinema e dell'audiovisivo del nostro territorio. Sappiamo che l'industry è a Roma ma abbiamo la convinzione che da qui possiamo fare un grande lavoro e abbiamo bisogno di costruire una rete virtuosa. Oltre alle borse di studio, che costituiscono un piccolo aiuto finanziario, fondamentale per chi comincia, il nostro progetto offre anche un percorso di tutoraggio con esperti del settore che aiutano gli autori nella fase di sviluppo dei progetti".

A partecipare alla mattinata di lavori anche l'assessore alla Cultura del Comune di Milano, Tommaso Sacchi: "Oggi ci sono tanti giovani talenti che si affacciano al mondo della produzione, della scrittura, dell'audiovisivo e del cinema - ha osservato Sacchi - e mi sembra che questa sia già una piccola ma importante risposta, incoraggiante, che parte da Milano. Il primo contatto tra un'idea vincente e il mondo dell'industria cinematografica va facilitato, creato, e agevolato e deve essere sostenuto da soggetti guida. In questo caso c'è l’Università Cattolica, insieme alle nostre scuole civiche e a tanti soggetti della città che hanno deciso di prendere parte a questo progetto, come il Cinema Anteo. La città è al fianco di progetti come questo: Milano non è la capitale del cinema e della produzione però ha una lunghissima tradizione audiovisiva in senso anche più ampio".

Quest'anno ad assegnare le quattro borse di sviluppo per un totale di 26.000 euro (9.000 per ognuna delle due categorie dell’audiovisivo e 4.000 per ognuna delle due dell’editoria) una giuria speciale composta quest’anno dalla scrittrice e ideatrice di 'Geronimo Stilton', Elisabetta Dami per la Narrativa Ragazzi, dalla scrittrice Cristina Dell’Acqua per la Narrativa Adulti, dal regista e sceneggiatore Massimo Venier per il Cinema e dalla Head of Creative Development presso Movimenti Production Maurizia Sereni per le serie tv. A fare un bilancio su Milano Pitch, fra ciò che è stato realizzato finora e i progetti futuri, anche Armando Fumagalli, direttore del Misp - Master in International Screenwriting and Production dell’Università Cattolica (Almed) e coordinatore di Storylab, il direttore di Anica Academy Ets Sergio Del Prete, il presidente dell’Accademia e Campus Manager di Sae Institute Francesco De Giorgio. Presenti inoltre Francesco Baucia, sceneggiatore, vincitore della borsa di studio StoryLab per la scrittura della prossima serie Rai2 'Estranei' e Saschia Masini, autrice del libro 'Dadieci', presentato al Milano Pitch 2019 ed edito nel 2020 da Battello a Vapore.

"Giunto già alla sua sesta edizione, Milano Pitch continua a crescere nei numeri e nell’interesse delle parti coinvolte - afferma Armando Fumagalli, recentemente insignito dello Screenwriting Research Network - Siamo molto contenti che un progetto nato qui, la serie 'Estranei', arrivi finalmente sugli schermi televisivi, con un cast importante (Elena Radonicich, Giulio Scarpati, Isabella Ferrari, Ricky Memphis) e un investimento di diversi milioni da parte di Rai. È la conferma che lavorare in modo paziente e accurato sulla scrittura e sostenere giovani autori è il modo migliore e più efficace per far crescere tutta l’industria. I libri pubblicati a partire da Milano Pitch sono molti ma con l’audiovisivo ci vuole più tempo e ora finalmente anche altri progetti stanno maturando e confidiamo che arrivino alla produzione entro uno o due anni”.