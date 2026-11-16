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Ballando, Carlucci al Tg1: "D'Urso? Non so se resterà a Ballando, ha diritto di scegliere"

Le parole della conduttrice in onda sul Tg1 condotto da Giorgia Cardinaletti

Milly Carlucci - Tg1
Milly Carlucci - Tg1
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16 novembre 2026 | 20.50
Marica Di Giovanni
LETTURA: 1 minuti

"Non lo so ancora cosa farà Barbara d'Urso, lei ha diritto di scegliere" se restare o meno a Ballando con le stelle. È questo il dubbio che aleggia dopo lo scontro consumato in diretta nello show di Rai1 tra la giurata e Guillermo Mariotto, quando il giurato le ha spruzzato addosso del profumo, insinuando che ci fosse "puzza" proprio vicino alla collega. La conduttrice del dance show è intervenuta al Tg1 chiarendo la sua posizione dopo le polemiche esplose in seguito alla vicenda.

"Intanto mi fa sorridere che sia diventato un caso nazionale, al di là del fatto che Mariotto ha già chiesto scusa. Il gesto è stato uno dei gesti istrionici di Mariotto", dice la conduttrice ai microfoni del Tg1, che con ironia ha aggiunto: "Adesso sembra che io stia facendo la difesa d'ufficio di Mariotto".

Ballando con le stelle, spiega Carlucci, "è un varietà particolare. Sono 4h e mezza di programma, ci sono dei momenti con punte di intemperanza. Non è che mi facciano piacere". E su Barbara d'Urso, la conduttrice è stata chiara: "Adesso non lo so ancora se resterà, ha il diritto di scegliere. Sabato ha dichiarato che prenderà una decisione e vedremo sabato prossimo quale sarà", ha concluso.

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