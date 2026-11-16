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Ballando, spunta il video di Carolyn Smith in lacrime: Zazzaroni spiega cosa è successo

Il video diventato virale sui social sul fuorionda di Ballando con le stelle

La giuria di Ballando con le stelle - Video instagram da 'Il Difforme'
La giuria di Ballando con le stelle - Video instagram da 'Il Difforme'
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16 novembre 2026 | 12.31
Marica Di Giovanni
LETTURA: 4 minuti

La settima puntata di 'Ballando con le stelle' continua a far discutere e ad alimentare polemiche. A finire al centro dell’attenzione è un video, pubblicato da 'Il Difforme', diventato virale sui social. Le immagini mostrano Carolyn Smith in lacrime mentre si sfoga, durante la pubblicità, con Alberto Matano, Milly Carlucci e Giancarlo De Andreis, autore del programma, ripreso di spalle.

La capitana della giuria appare turbata e arrabbiata, mentre si lascia andare alle lacrime. Nel filmato, la giurata indica il posto alle sue spalle, con ogni probabilità quello occupato da Guillermo Mariotto. Molti spettatori, alla luce di quanto accaduto in puntata, hanno ipotizzato che la sua reazione fosse legata proprio al confronto andato in scena tra Barbara d'Urso e il giurato. A chiarire cosa è successo è stato Ivan Zazzaroni, che sotto al video social ha commentato e ha spiegato a cosa è dovuto lo sfogo di Smith.

Secondo quanto riportato da Zazzaroni, non sarebbe stata la discussione tra Mariotto e Barbara d'Urso a turbare la giurata, ma il modo in cui le sue parole pronunciate in diretta siano state travisate. "Io ce l'avrei una risposta, però la Rai potrebbe cacciarmi via. Il naso, quando è troppo vicino a qualche parte, è perché arriva da qualche parte", aveva detto Carolyn prendendo le difese di Barbara d'Urso.

Zazzaroni ha quindi spiegato: "Carolyn s'è messa a piangere dalla rabbia nel momento in cui le ho spiegato che sui social avevano male interpretato le sue parole sul naso di Guillermo. Lei ha chiarito che si riferiva a un modo di dire della sua Scozia: - 'Senti puzza quando il naso è troppo vicino al culo' - è la traduzione letterale di un celebre e colorito proverbio: 'He that sits neist the arse micht feel the stink' (oppure 'You can't have your nose in the arse and not smell the shite')", ha scritto il giornalista, concludendo: "Questa è la verità. Non ce ne sono altre".

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