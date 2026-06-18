'Money Road – Ogni tentazione ha un prezzo', lo strategy game Sky Original condotto da Fabio Caressa, torna oggi - giovedì 18 giugno alle 21:15 su Sky e in streaming su Now - con il quinto e penultimo appuntamento della seconda edizione.

Un episodio che ha nuovamente in serbo colpi di scena e sorprese, a partire dalla ormai attesissima 'resa dei conti' tra Chiara e il resto del gruppo dopo quello che la stessa Compagnia delle tentazioni ha definito 'catamarano-gate': l’esperienza a bordo dell’imbarcazione di lusso, navigando tra le isole della Malesia, che la freelance anconetana, fino a poco prima definita 'intentabile', ha acquistato per ben 20mila euro vincendo l’asta indetta dal direttore dell’esperimento Caressa.

Ai nastri di partenza nella serata, i 12 componenti: come già detto, c’è Chiara, 25 anni, Ancona, freelance; insieme a lei Adele, 49 anni, L’Aquila, ingegnere; Camilla, 24enne modella, milanese ma globetrotter per indole; Daniele, 51 anni, Milano, esperto d’arte; Fabrizio, 34 anni, Milano, commesso; Luana, 41 anni, Brescia, imprenditrice; Marilina, 41 anni, Bologna, infermiera; Marco, 42 anni, Milano, project planner; Meryem, 25 anni, Napoli, content creator; Roberto, 63 anni, Viterbo, traslocatore; Sebastiano, 25 anni, Milano, libero professionista; e Simona, 47 anni, Milano, impiegata. E proprio mentre il gruppo starà ancora metabolizzando le scelte - e le relative conseguenze - di Chiara, la tentazione più attesa e sognata lascerà tutti letteralmente senza parole: la giungla malese offrirà loro la possibilità di gustare un menù speciale firmato e cucinato dallo chef Alessandro Borghese durante un live cooking esclusivo in una lussuosissima villa vista mare.

Il montepremi complessivo di 220.550 euro alla partenza, dunque, vacillerà tra una forchettata dei piatti dello chef e un tuffo in piscina: qualcuno resisterà al richiamo dei fornelli di chef Borghese o vincerà l’idea di trascorrere una serata tutti assieme? Tutto questo mentre continueranno i trekking faticosissimi: nel quinto episodio la Compagnia dovrà guadare un fiume, uno dei percorsi più temuti da tutti che quest’anno arriva in un momento particolarmente delicato per gli equilibri del gruppo.