Jill Sobule, la cantautrice statunitense di "I Kissed a Girl", la prima canzone apertamente gay ad entrare nella Top 20 di Billboard, e di "Supermodel", è morta all'età di 66 anni. Sobule è deceduta nella mattina di giovedì 1° maggio in un incendio mentre si trovava a casa di amici a Woodbury, sobborgo di Minneapolis, nello stato del Minnesota.

"Jill Sobule era una forza della natura e una sostenitrice dei diritti umani la cui musica è intessuta nella nostra cultura", ha dichiarato il suo manager John Porter in un comunicato stampa con cui ha annunciato la scompara. "Mi divertivo così tanto a lavorare con lei. Ho perso una cliente e un'amica. Spero che la sua musica, il suo ricordo e la sua eredità continuino a vivere e a ispirare altri", ha aggiunto. "Jill non era solo una cliente. Era parte della nostra famiglia", ha dichiarato Ken Hertz, avvocato di Sobule. "Era presente a ogni nascita, ogni compleanno e ogni festività. Ha cantato al matrimonio di nostra figlia, e io ero il suo 'tecnico' quando si esibiva su Zoom dal nostro salotto (mentre viveva con noi) durante la pandemia da Covid".

Originaria di Denver, nello stato del Colorado, Sobule ha debuttato nel 1990 con il suo primo album, "Things Here Are Different". Cinque anni dopo ha pubblicato l'album eponimo "Jill Sobule" (1995), che includeva il brano "I Kissed a Girl", considerato il primo pezzo apertamente Lgbtq+ a raggiungere la hit-parade. L'album conteneva anche "Supermodel", brano presente nella colonna sonora del film "Ragazze a Beverly Hills" (1995).

Attivista per i diritti umani, la musica di Sobule ha affrontato temi difficili, tra cui la pena di morte, l'anoressia, il taccheggio, la procreazione e il movimento Maga. Sobule aveva recentemente scritto il musical autobiografico "F*ck 7th Grade" e la registrazione originale uscirà il prossimo 6 giugno, insieme a un vinile celebrativo per il 30esimo anniversario con le sue hit "I Kissed a Girl" e "Supermodel". Sobule avrebbe dovuto esibirsi nella sua città natale, Denver, al Tuft Theater della Swallow Hill Music nella serata di venerdì 2 maggio, con lo spettacolo "Jill Sobule Presents: Songs From F*ck 7th Grade & More". Ora, sarà organizzato un memoriale quest'estate per onorare la sua carriera.

Jill Sobule ha riflettuto più volte pubblicamente sul significato della canzone "I Kissed a Girl" per l'epoca in cui è stata pubblicata. "Quando ho ottenuto il mio contratto discografico ed ero seduta in una sala conferenze pronta per la prima grande riunione, mi dissero: 'Abbiamo già avuto Tracy Chapman e Melissa Etheridge. Grazie a Dio abbiamo finalmente una cantautrice donna etero'. Mi spaventarono", ha raccontato al Philadelphia Gay News nel 2021. "Quando uscì ‘I Kissed a Girl’, non pensavo nemmeno che sarebbe stata inserita nel disco, ma uscì e fu trattata come una novità. Per me, volevo che uscisse perché era il tipo di canzone che avrei voluto ascoltare quando ero giovane".

"I Kissed a Girl" di Sobule è stata pubblicata 13 anni prima che la canzone di Katy Perry, con lo stesso titolo, diventasse un successo da numero 1 nel 2008.

Altri album della discografia della Sobule sono "Happy Town" del 1997, "Pink Pearl" del 2000, "The Folk Years" del 2003, "Underdog Victorious" del 2004, "Jill Sobule Sings Prozac and the Platypus" del 2008, "Dottie's Charms" del 2014 e "Nostalgia Kills" del 2018. La cantautrice è stata una delle prime sostenitrici del crowdfunding, con il suo album "California Years" del 2009 interamente finanziato dalle donazioni dei fan. (di Paolo Martini)