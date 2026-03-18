Scomparso a 84 anni per un tumore ai polmoni, ha segnato generazioni di spettatori con il suo lavoro tra cinema e televisione, contribuendo al successo globale dell’anime giapponese

Il mondo dell’animazione giapponese perde una delle sue figure più influenti. Tsutomu Shibayama, storico regista legato in particolare alla popolare serie tv di 'Doraemon', è morto a Tokyo all’età di 85 anni in seguito ad un tumore ai polmoni.

La carriera

Nato ad Asakusa, a Tokyo, il 9 marzo 1941, Shibayama aveva iniziato la sua carriera come disegnatore di manga con lo pseudonimo di Hajime Sanjo. Il punto di svolta arrivò nel 1978, quando fondò lo studio di animazione Ajia-do Animation Works, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’anime moderno sia per la televisione sia per il cinema.

Il suo nome resta indissolubilmente legato all’universo di Doraemon, il celebre personaggio creato dal duo Fujiko Fujio. Per oltre vent’anni Shibayama, dal 1979, ha diretto numerosi lungometraggi e la serie televisiva, firmando alcune delle storie più amate e contribuendo a diffondere la popolarità del franchise anche al di fuori del Giappone. Il suo stile, caratterizzato da un equilibrio tra avventura, umorismo e fantascienza, era pensato per un pubblico familiare.

La carriera del regista non si è tuttavia limitata a Doraemon. Shibayama ha lavorato anche a serie di grande successo come 'Ranma 1/2', di cui diresse la prima stagione, oltre a 'Ransie la strega', 'Nintama Rantaro' e 'Chibi Maruko-chan'. Il suo contributo a queste produzioni lo ha consacrato come uno dei riferimenti dell’animazione nipponica, capace di creare storie destinate a restare nella memoria di più generazioni.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio dell’Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone nel 2012, assegnato per il suo contributo al mondo dell’animazione. (di Paolo Martini)