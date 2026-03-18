circle x black
Cerca nel sito
 

Addio a Tsutomu Shibayama, regista delle serie 'Doraemon' e 'Ranma 1/2'

Scomparso a 84 anni per un tumore ai polmoni, ha segnato generazioni di spettatori con il suo lavoro tra cinema e televisione, contribuendo al successo globale dell’anime giapponese

Sculture di Doraemon a Taiwan - Ipa
Sculture di Doraemon a Taiwan - Ipa
18 marzo 2026 | 13.47
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il mondo dell’animazione giapponese perde una delle sue figure più influenti. Tsutomu Shibayama, storico regista legato in particolare alla popolare serie tv di 'Doraemon', è morto a Tokyo all’età di 85 anni in seguito ad un tumore ai polmoni.

La carriera

Nato ad Asakusa, a Tokyo, il 9 marzo 1941, Shibayama aveva iniziato la sua carriera come disegnatore di manga con lo pseudonimo di Hajime Sanjo. Il punto di svolta arrivò nel 1978, quando fondò lo studio di animazione Ajia-do Animation Works, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’anime moderno sia per la televisione sia per il cinema.

Il suo nome resta indissolubilmente legato all’universo di Doraemon, il celebre personaggio creato dal duo Fujiko Fujio. Per oltre vent’anni Shibayama, dal 1979, ha diretto numerosi lungometraggi e la serie televisiva, firmando alcune delle storie più amate e contribuendo a diffondere la popolarità del franchise anche al di fuori del Giappone. Il suo stile, caratterizzato da un equilibrio tra avventura, umorismo e fantascienza, era pensato per un pubblico familiare.

La carriera del regista non si è tuttavia limitata a Doraemon. Shibayama ha lavorato anche a serie di grande successo come 'Ranma 1/2', di cui diresse la prima stagione, oltre a 'Ransie la strega', 'Nintama Rantaro' e 'Chibi Maruko-chan'. Il suo contributo a queste produzioni lo ha consacrato come uno dei riferimenti dell’animazione nipponica, capace di creare storie destinate a restare nella memoria di più generazioni.

Nel corso della sua carriera ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Premio dell’Agenzia per gli Affari Culturali del Giappone nel 2012, assegnato per il suo contributo al mondo dell’animazione. (di Paolo Martini)

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Doraemon Tsutomu Shibayama doraemon cartone Ranma 1/2
Vedi anche
Un 'Oscar' in Ucraina per Sean Penn: "Fatto con resti di un vagone colpito dai russi" - Video
Auto si ribalta nel torrente, carabinieri salvano due persone intrappolate - Video
News to go
Pubblica amministrazione, stretta smart working: l'allarme del sindacato
News to go
Caro benzina e gasolio, torna la corsa al pieno a Livigno
News to go
Petrolio alle stelle per guerra in Iran, prezzi Italia ancora in aumento
News to go
Maltempo, Calabria colpita da piogge torrenziali
News to go
Pasqua, arriva la stangata: rincari dal 6 al 10% sulle uova di cioccolata
News to go
La Lega rilancia la battaglia contro il velo islamico, presentato ddl
News to go
Menarini chiude il 2025 con fatturato a 4,89 miliardi di euro: +6,2%
News to go
Farmindustria: "Le donne sono il 45% degli addetti﻿"
News to go
Napoli, inaugurata la Borsa Mediterranea del Turismo
Da Parietti a Matano, l'omaggio degli amici a Enrica Bonaccorti - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza