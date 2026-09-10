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Mostra del cinema di Venezia, Alessandro Benetton: "Il film di De Angelis è una storia italiana di grande qualità"

Il Presidente di Edizione alla première del film “Il fuoco che ti porti dentro” prodotto da Picomedia con Rai Cinema, e interpretato da Vanessa Scalera, Lino Musella, Elena Radonicich, Ivana Lotito, Nicole Malaj, Samuele Mazza e Tony Laudadio con Tommaso Ragno

Alessandro Benetton, Presidente di Edizione, insieme alla compagna Gloria Tonon, imprenditrice e modella - (Foto Ufficio stampa)
Alessandro Benetton, Presidente di Edizione, insieme alla compagna Gloria Tonon, imprenditrice e modella - (Foto Ufficio stampa)
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10 settembre 2026 | 15.40
Redazione Adnkronos
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“Ho risposto con piacere all’invito del produttore di essere qui. Ho visto una storia italiana di grande qualità, in grado senz'altro di fare la sua parte nella competizione globale del Festival di Venezia. Al centro della pellicola c’è il rapporto complesso con la famiglia, reso sullo schermo con ferocia e con ironia, alla quale si appartiene e dalla quale a un certo punto si cerca di diventare indipendenti, ma restandole, nonostante tutto, legati. Seguire la propria traiettoria, cercare con determinazione la discontinuità senza rinnegare il fuoco delle proprie radici, è qualcosa di sano, tutt'altro che semplice, e che fa parte del ciclo della vita. Sono sentimenti e fasi che, in modi e tempi diversi, toccano ciascuno di noi”. Così Alessandro Benetton, Presidente di Edizione, ieri sera all’uscita della première del film “Il fuoco che ti porti dentro” di Edoardo De Angelis, prodotto da Picomedia con Rai Cinema, e interpretato da Vanessa Scalera, Lino Musella, Elena Radonicich, Ivana Lotito, Nicole Malaj, Samuele Mazza e Tony Laudadio con Tommaso Ragno.

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Festival di Venezia Pellicola italiana Rapporto con la famiglia
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