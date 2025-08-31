Mostra Venezia, Cate Blanchett con una gonna di piume sorprende il red carpet - Video

Cate Blanchett sorprende il red carpet del Lido nella quinta giornata della 82esima Mostra del Cinema di Venezia, con una particolare gonna di piume. La star australiana è tornata a Venezia come protagonista del film in concorso ‘Father Mother Sister Brother’ di Jim Jarmusch. Per l'occasione, Blanchett ha sfoggiato un corpetto nero senza maniche e una lunga e fluida gonna decorata con piume tono su tono. A completare l'outfit, un'acconciatura raccolta e minimale, con i capelli tirati all'indietro da una riga laterale in una piccola coda bassa. Insieme a lei sul tappeto rosso, il regista e l’intero cast: Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett, Vicky Krieps, Sarah Greene, Indya Moore, Luka Sabbat e Françoise Lebrun.