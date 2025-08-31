Mostra Venezia, Jude Law illumina il red carpet per 'Il Mago del Cremlino' - Video

L'attesa era tutta per lui e non ha deluso. Jude Law ha infiammato il red carpet della quinta giornata della 82esima Mostra del Cinema di Venezia, al Lido per l’anteprima mondiale del nuovo film in concorso di Olivier Assayas, ‘Il Mago del Cremlino’. L'attore britannico, che nella pellicola veste i panni Vladimir Putin, ha sfilato con l'eleganza che lo contraddistingue. Per lui uno spezzato con pantaloni neri, una giacca bianca a doppio petto e un papillon. Sorridente e rilassato, Law si è concesso a lungo ai fan assiepati dietro le transenne, firmando autografi e posando per numerosi scatti prima di raggiungere la Sala Grande per la proiezione ufficiale. Insieme a lui ha sfilato l'intero cast del film, guidato dal regista Olivier Assayas. Elegantissimo anche Paul Dano, protagonista del film dove interpreta lo spin doctor dello zar, impeccabile in un completo total black con papillon. Ha incantato i presenti Alicia Vikander, fasciata in un abito lungo blu con le spalle scoperte, impreziosito da spalline che si aprivano come due grandi ali, aggiungendo un tocco scenografico al suo passaggio sul tappeto rosso.