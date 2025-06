Musica, Cidim: La Ragione e De Vitis in concerto a Istanbul

Sabato 21 giugno, Raffaele La Ragione (mandolino) e Andrea De Vitis (chitarra) sono i protagonisti di un evento speciale che si tiene nell'ambito della Festa della Musica 2025 e del Festival della Musica Classica promosso da Istanbul Foundation for Culture and Arts nel cuore della capitale turca. Lo spettacolo di sabato, diviso in due esibizioni, viene promosso dal Cidim Comitato Nazionale Italiano Musica nell’ambito di Suono Italiano, progetto che gode del contributo del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo, e si svolge grazie alla collaborazione e al sostegno dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul.

“Quello dei due musicisti italiani è un vero e proprio viaggio musicale dal Barocco di Scarlatti fino alla musica contemporanea di Antonello Paliotti. La Ragione e De Vitis sono due artisti affermati che hanno ottenuto riconoscimenti dal pubblico e dalla critica. Suonano in modo appassionato con grande competenza e capacità”, commenta il presidente del Cidim e di Aiam, l'Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

“Il 21 giugno abbiamo voluto rendere omaggio alla Festa della Musica e all’Iksv Festival della Musica di Istanbul che quest’anno giunge alla 53° edizione. La nostra giornata si conclude con un duo di virtuosi italiani nella Chiesa cattolica della Natività di Maria Vergine. La città turca è particolarmente ricca di eventi e manifestazioni culturali nel periodo estivo e questo concerto si inserisce perfettamente in un programma variegato e attento alle diverse inclinazioni e sfumature artistiche esistenti”, conclude Salvatore Schirmo, direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul. Per maggiori informazioni consultare il sito e i social del Cidim e dell’Istituto Italiano di Cultura di Istanbul.