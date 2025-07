Musica, domani a Sermoneta il violoncello di Michele Marco Rossi

Domani, martedì 15 luglio, alle 21, all’interno delle Scuderie Castello Caetani a Sermoneta, il musicista romano Michele Marco Rossi, si esibirà in concerto nell'ambito del Festival Pontino di Musica 2025, storica manifestazione che fino al 31 luglio si svolgerà nei luoghi più suggestivi della provincia di Latina. L’evento viene promosso dal Comitato Nazionale Italiano Musica (Cidim) nell’ambito del progetto 'Siae per chi crea'. Il programma del talentuoso artista - che suona con passione il suo violoncello eseguendo molte prime assolute - include le musiche di Toshio Hosokawa, Jacopo Caneva, Federico Gardella, Iannis Xenakis e Georges Aperghis.

"Nonostante la giovane età, Michele Marco Rossi è già un musicista affermato e ha collaborato con i più grandi compositori del nostro tempo", dichiara il presidente del Cidim e di Associazione Italiana Attività Musicali (Aiam), Francescantonio Pollice. "Si esibisce oramai con regolarità, ottenendo grande riscontro da parte del pubblico e soprattutto della critica che lo definisce un ‘interprete di eccellenza’. Eclettico e geniale, ama sperimentare e quest’anno - prosegue - ha partecipato a un progetto per violoncello ed elettronica con la voce di Andrea Camilleri, registrata da lui stesso a casa dello scrittore qualche anno fa. La sua presenza a questo festival prestigioso avviene grazie al contributo di SIAE per chi crea, programma promosso dal ministero della Cultura e gestito dalla Siae, a cui il nostro Comitato prende parte da qualche anno con l’obiettivo di promuovere giovani di grandi prospettive, proprio come Michele Marco Rossi".