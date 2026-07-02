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Musica, Emanuele Schillaci in concerto a Bratislava

Il 9 luglio alle 18

Emanuele Schillaci
Emanuele Schillaci
02 luglio 2026 | 12.28
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Giovedì 9 luglio, alle 18, l’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava ospiterà il concerto del chitarrista e compositore italiano Emanuele Schillaci. L'appuntamento si inserisce nell'ambito del progetto 'Giovani talenti musicali italiani nel mondo' un'iniziativa promossa dal Cidim- Comitato Nazionale Italiano Musica volta a favorire le eccellenze musicali emergenti del panorama italiano sui palcoscenici internazionali più importanti. "Il concerto di Emanuele Schillaci a Bratislava rappresenta una nuova e straordinaria tappa del nostro impegno nel valorizzare e dare spazio ai migliori talenti della musica italiana nel mondo - spiega il presidente del Cidim e di Aiam Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice- Schillaci è un artista di grandissimo spessore che unisce doti tecniche indiscutibili a una profonda sensibilità compositiva. Il programma - aggiunge- che affianca sue opere originali a capolavori di maestri latinoamericani come Garoto e Barrios Mangoré, testimonia la grande versatilità del giovane e allo stesso tempo anche della nostra cultura musicale emergente".

“ll recital di Emanuele Schillaci è uno degli appuntamenti di Dolce Vitaj, festival di cultura italiana in Slovacchia ormai giunto alla sua diciannovesima edizione - spiega il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Bratislava, Fabrizio Iurlano - L'evento è per altro verso frutto di un’importante collaborazione con i Centri di Cultura della circoscrizione Città antica di Bratislava (Staromestské centra kultúry) e viene ospitato nel cortile dello splendido e centrale Palazzo Zichy. La collaborazione con il Cidim - aggiunge- che si fa sempre più intensa, ci aiuta in maniera decisiva a portare qui in Slovacchia artisti giovani e di grande livello, facendoli conoscere ad un pubblico, quello locale, estremamente attento ed esigente anche nella ricezione di nuove proposte".

ll progetto del Cidim Giovani talenti musicali italiani nel mondo è frutto della positiva sinergia con l’Accademia Musicale Chigiana e la Fondazione Accademia Internazionale 'Incontri col Maestro' di Imola; da anni è sostenuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale attraverso la rete delle Ambasciate d’Italia, gli Istituti Italiani di Cultura e i Consolati Generali d’Italia nel mondo.

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Musica Concerto Giovani talenti musicali italiani nel mondo
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