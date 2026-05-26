Musica, il jazz di Luca Filastro vola a Berlino col Cidim

Il jazz di Luca Filastro vola a Berlino, dove il musicista sarà ospite dell’Istituto Italiano di Cultura. Mercoledì 27 maggio, alle ore 19, il pianista si esibirà all’interno dell’istituto in un evento speciale dedicato agli amanti di questo genere di musica. L'appuntamento rientra nel quadro del prestigioso progetto Suono Italiano – Jazz session, iniziativa promossa dal Cidim, Comitato Nazionale Italiano Musica con il sostegno del Ministero della Cultura - Direzione Generale Spettacolo. A far compagnia al pubblico le musiche intramontabili di George Gershwin, Cole Porter e Jerome Kern. Non mancheranno omaggi ai giganti del calibro di Earl Hines e Willie 'The Lion' Smith, insieme a brani prodotti dallo stesso Filastro, tra cui Vilnius, Wet Cash e The Teaser.

"Luca Filastro è un giovanissimo pianista, compositore e arrangiatore di straordinario talento. Considerato una sorta di astro nascente del jazz, porterà nella capitale tedesca un programma che celebra i grandi classici dello swing e del jazz americano, affiancandoli a composizioni originali di rara e raffinata eleganza. Anche questo concerto si tiene grazie alla preziosa e consolidata collaborazione della nostra associazione con l’Istituto Italiano di Cultura di Berlino", spiega il spiega il presidente del Cidim e di Aiam, Associazione Italiana Attività Musicali, Francescantonio Pollice.

"Siamo felici di ospitare all’interno del nostro calendario di eventi anche il concerto di musica jazz, che qui in Germania è estremamente conosciuto e apprezzato - spiega il direttore dell’Istituto Italiano di Cultura di Berlino, Alessandro Turci - godendo di una lunga tradizione e soprattutto della presenza di un pubblico molto appassionato. A Berlino, poi, ci sono locali storici, da sempre meta di musicisti di fama internazionale", conclude.